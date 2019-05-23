Дагестанец украл электричества на 4,5 млн для майнинга криптовалют

В Дагестане 36-летний житель города Хасавюрт задержан за воровство электроэнергии. При помощи незаконного подключения к сетям за полтора месяца он украл электричества на 4,5 миллиона рублей. Столько энергии ему понадобилось для майнинга криптовалют.

Чуть больше месяца назад дагестанец арендовал два помещения в Новолакском и Казбековском районах. Одна из мини-станций в виде трех трансформаторных блоков высокой мощности была закопана в землю на территории Казбековского лесничества. Для другой злоумышленник незаконно подключился к линии электропередач, причем он проложил кабель через крышу соседнего помещения. "Пиратскую" майнинг-ферму нашли сотрудники полиции и управления ФСБ по Дагестану.

- Кроме того, на месте обнаружено около миллиона видеокарт с охлаждающими вентиляторами и различные компьютерные комплектующие, - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Против неудавшегося майнера возбуждено уголовное дело за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере. Если вина подозреваемого подтвердится, ему грозит крупный штраф и до пяти лет тюрьмы.