МАК начал расследование возгорания Ан-2 на Ставрополье

Причины возгорания сельскохозяйственного самолета Ан-2 в Ставропольском крае установит комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Как сообщается на его официальном сайте, специалисты уже приступили к работе на месте происшествия.

"Произошло авиационное происшествие с самолетом Ан-2 RA-68161 частного лица. По имеющейся информации, находившийся на борту пилот воздушного судна не пострадал. Самолет получил повреждения. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию этого авиационного происшествия", - говорится в информации МАК.

А Минераловодская межрайонная транспортная прокуратура уже проверяет, насколько при эксплуатации самолета исполнялись требования законодательства о безопасности полетов.

Как уже сообщалось, в селе Журавском частный Ан-2 сельхозавиации выкатился за пределы ВПП, врезался в лесополосу и загорелся.

Свою проверку проводит также следственное управление СКР по краю.