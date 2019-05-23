МВД подсчитало, сколько россиян находится в лагерях боевиков

В лагерях боевиков в Сирии, Ираке и Афганистане находятся более 3,5 тысячи россиян. Из них около 700 женщин, которые попали к террористам вместе со своими мужьями.

Такие данные озвучил заместитель начальника главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Игорь Морозов, выступая на всероссийском форуме "Антитеррор" в Красноярске.

Сейчас в России идет жесткая полемика, как поступать с женами боевиков, которые захотели вернутся в России. С боевиками-мужчинами в принципе все понятно, факт членства в ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) уже попадает под уголовную статью. А вот что делать с женщинами, которые, как правило, утверждают, что были вывезены в Ирак или Сирию обманом или под давлением мужа?

В Ираке жены боевиков, задержанные правительственной армией, проходят жесткую фильтрацию

По данным российских правозащитников, сейчас на территории Сирии и Ирака находятся тысячи россиян, среди которых женщины и дети. Член совета при главе Чечни по правам человека Хеда Саратова заявила в декабре прошлого года, что, по данным из сирийских источников, только в Идлибе находятся 7 тысяч вдов боевиков из России и у каждой по 4-5 детей.

Глава Чечни Рамзан Кадыров не раз заявлял, что чеченские власти ведут работу по возвращению женщин и детей из Сирии и Ирака и обещал, что не оставит в беде граждан России, оказавшихся в этой ситуации. К Кадырову через интернет регулярно обращаются женщины, которые просят помочь им вернутся домой.

Известно, что в Ираке жены боевиков ИГИЛ, задержанные правительственной армией, проходят жесткую фильтрацию. Если есть малейшие подозрения, что они помогали мужьям, то им гарантированы большие сроки заключения. В 2018 году в Багдаде к длительным срокам за пособничество террористам были приговорены 34 россиянки. А уже в этом году на пожизненный срок было осуждено 19 женщин из России, которых обвинили в участии в ИГИЛ.

В свою очередь российские спецслужбы очень настороженно относятся к планам правозащитников по возвращению "заблудших" женщин в Россию. Известно, что "промывка мозгов" в ИГИЛ велась на очень высоком уровне. Понять, что на уме у человека, несколько лет жившего вместе с террористами, невозможно. Вариант, что такие "возвращенки" войдут в "спящие" ячейки террористов и в любой момент попытаются совершить теракт, исключать нельзя.