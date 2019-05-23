В КЧР ночная "дуэль" завершилась смертью 37-летнего мужчины

В Карачаево-Черкесии сотрудники полиции разыскивают 39-летнего жителя города Усть-Джегута, которого подозревают в убийстве своего знакомого. Криминалисты и следователи считают, что мужчина застрелил приятеля из пистолета.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Следственного комитета региона, ссора между мужчинами произошла 22 мая. Участники конфликта договорились выяснить отношения ночью 23 мая около заброшенного контрольно-пропускного пункта полиции "Заслон", расположенного на 234-м километре автодороги Майкоп - Зеленчукская.

Встреча в безлюдном месте завершилась стрельбой из пистолета типа ПМ. В результате один из "дуэлянтов", 37-летний мужчина, скончался на месте от прямого попадания в сердце. С места происшествия изъяты две гильзы калибра 9-мм, а также другие вещественные доказательства.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МВД, по горячим следам, установлен предполагаемый преступник. Он объявлен в федеральный розыск", - сообщили в пресс-службе МВД.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ - "убийство" и "незаконный оборот оружия".