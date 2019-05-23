Александр Беглов пообещал поддержку журналам Петербурга

Выступая на открытии XIV Международного книжного салона, врио губернатора Петербурга Александр Беглов пообещал, что Смольный поддержит издание толстых литературных журналов Северной столицы, сообщает ТАСС.

- Жители нашего города всегда отличались тем, что любили книгу, и мы продолжаем эту традицию, поддерживаем наши журналы, - отметил Александр Беглов. - Например, когда журнал "Звезда" попал в трудное положение, мы нашли деньги, чтобы поддержать этот журнал и ряд других изданий.

О том, что старейший литературно-художественный журнал Петербурга может закрыться из-за недостатка средств, говорил соредактор журнала Яков Гордин. Он отметил, что на зарплаты сотрудникам денег уже не хватает. А главные подписчики журнала - библиотеки - тоже не обладают достаточными средствами.

Известно, что "Звезда" издается в городе на Неве с 1924 года. Он выходил и во время блокады. В "Звезде" в разное время публиковались произведения Анны Ахматовой, Михаила Зощенко, Иосифа Бродского, Сергея Довлатова, Александра Солженицына.