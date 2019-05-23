В Санкт-Петербургском театре музкомедии идет премьера - "Бал воров" по мотивам одноименной пьесы Жана Ануя. Либретто и режиссура Андрея Житинкина (Москва). Музыку написал Александр Пантыкин (Екатеринбург). "Дедушка уральского рока", лидер группы "Урфин Джюс", композитор, драматург, лауреат премии "Золотая маска", основатель нового направления в музыкальном театре "лайт-опера" рассказал "РГ" о новой работе.

Это было приятное предложение из города, где вы какое-то время жили и учились в Театральной академии?

Александр Пантыкин: Это настоящий эксперимент, ведь пьеса "Бал воров" впервые стала первоосновой для создания музыкального спектакля. У молодого, пылко чувственного юноши, тем более француза, воспитанного на французской культуре, в голове роятся много интересных и свежих мыслей. Например: человек сам обкрадывает себя, свою жизнь, свою любовь. Живите полной жизнью, любите, дружите, станьте поэтом, артистом, кем угодно, только будьте честными перед собой. Мне очень понятна позиция 23-летнего Ануя, поэтому я взялся за работу.

На афишах написано: "Музыкальное мошенничество в двух действиях". Вы решили сделать не мюзикл? И не "лайт-оперу"?

Александр Пантыкин: Сейчас появился новый музыкальный термин - СМС, что значит современный музыкальный спектакль, изобретение народного артиста России Кирилла Стрежнева, главного режиссера Свердловского театра музкомедии, и оно подходит к спектаклю "Бал воров". В нем есть элементы оперетты, мюзикла, драматического спектакля, балета. Есть даже оперные моменты. Кстати, Жан Ануй определил жанр пьесы как "комедия-балет". Поэтому одной из задач хореографа Владимира Романовского было добавить в ткань спектакля балет. "Музыкальное мошенничество" вполне соответствует и пьесе, и постановке. Мы как бы подворовываем что-то от французского шансона, от американского буги-вуги, от испанских и аргентинских мелодий.

Человек сам обкрадывает себя. Станьте поэтом, артистом, кем угодно, только будьте честными перед собой

Как работалось над постановкой?

Александр Пантыкин: Непросто. С приходом Михаила Бартенева, автора стихотворных текстов, моя задача усложнилась. История стала более глубокой. И если бы не музыкальный руководитель постановки - главный дирижер театра Андрей Алексеев, она вряд ли была бы выполнимой. Алексеев заставлял меня переписывать номер за номером, добиваясь безупречного соответствия музыки происходящим на сцене событиям.

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