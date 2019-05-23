Глава Пскова Иван Цецерский ушел в отставку

Глава Пскова Иван Цецерский сложил полномочия. За его отставку в четверг на внеочередной сессии Псковской городской думы проголосовали 22 депутата из 24-х.

Уже определили и исполняющего обязанности главы Пскова. Это заместитель Цецерского - Елена Полонская, пишет "Интерфакс". Уход Ивана Цецерского с поста главы города связан с тем, что 17 мая он возглавил правление национальной Ассоциации развития местного самоуправления. Это штатная должность. Совмещать два места работы Цецерский не может. Но он остался депутатом городской думы Пскова.

Иван Цецерский был главой Пскова с 2009 года. Депутатом городской думы избирался с 1998 года.

Елена Полонская родилась 15 марта 1982 года. Является председателем общественной организации социальной поддержки и защиты "Родительский комитет", входит еще в несколько областных рабочих групп и советов. 13 сентября 2015 года на дополнительных выборах в Псковскую городскую Думу избрана депутатом. Имеет семью, у нее двое сыновей и дочь.