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23.05.2019 00:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пять лет и миллион рублей

Программе "Земский учитель" задали условия
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Столичный выпуск № 110(7868)
Министерство просвещения готовит к запуску электронный ресурс и реестр рабочих мест для будущих участников программы "Земский учитель". Об этом министр Ольга Васильева заявила на форуме молодых педагогов в Выборге.

По ее словам, каждый учитель сможет зайти либо на федеральный сайт программы, либо на региональный сайт и поинтересоваться вакансиями. На этих ресурсах можно будет дистанционно выбрать сельскую школу, в которую педагог планирует переехать, познакомиться с критериями отбора в программу и сразу подать заявку на рассмотрение.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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Напомним, создать федеральную программу поддержки сельских учителей поручил президент Владимир Путин. Она должна быть запущена в 2020 году. По планам, педагоги, которые поедут работать в малые города и села, получат единовременную выплату в размере миллиона рублей. Однако конкретные условия получения субсидии до этого момента не были известны.

"Есть важное условие: человек, вступивший в программу, должен отработать не менее пяти лет в школе в сельской местности, поселке городского типа или городе, население которого не превышает 50 тысяч человек", - сообщила Ольга Васильева.

Возраст кандидатов в участники программы неограничен - в селах будут рады и молодым, и опытным педагогам. Рассматривать заявки кандидатов станет специальная региональная комиссия вместе с комиссией министерства просвещения.

Кроме того, рассматривается возможность отмены НДФЛ для участников программы.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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