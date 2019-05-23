Министерство просвещения готовит к запуску электронный ресурс и реестр рабочих мест для будущих участников программы "Земский учитель". Об этом министр Ольга Васильева заявила на форуме молодых педагогов в Выборге.

По ее словам, каждый учитель сможет зайти либо на федеральный сайт программы, либо на региональный сайт и поинтересоваться вакансиями. На этих ресурсах можно будет дистанционно выбрать сельскую школу, в которую педагог планирует переехать, познакомиться с критериями отбора в программу и сразу подать заявку на рассмотрение.

Напомним, создать федеральную программу поддержки сельских учителей поручил президент Владимир Путин. Она должна быть запущена в 2020 году. По планам, педагоги, которые поедут работать в малые города и села, получат единовременную выплату в размере миллиона рублей. Однако конкретные условия получения субсидии до этого момента не были известны.

"Есть важное условие: человек, вступивший в программу, должен отработать не менее пяти лет в школе в сельской местности, поселке городского типа или городе, население которого не превышает 50 тысяч человек", - сообщила Ольга Васильева.

Возраст кандидатов в участники программы неограничен - в селах будут рады и молодым, и опытным педагогам. Рассматривать заявки кандидатов станет специальная региональная комиссия вместе с комиссией министерства просвещения.

Кроме того, рассматривается возможность отмены НДФЛ для участников программы.