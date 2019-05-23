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23.05.2019 20:26
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Музей и памятник

Память Даниила Гранина увековечат в Петербурге и Курске
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(7869)
В Курской области может появиться мемориальный музей Даниила Гранина. С инициативой о его создании к властям региона, где родился писатель, обратился президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин.

- Даниил Александрович родился в Курской области. Давайте подумаем о создании музея Гранина на его родине, - объявил он в ходе телемоста Санкт-Петербург - Москва - Париж - Курск, приуроченного к 100-летию со дня рождения писателя. - Мы готовы взяться вместе с вами.

Фото: Дмитрий Кощеев
Викторина: Что вы знаете о Данииле Гранине

Исследователи отмечают, что местом своего рождения Даниил Александрович называл город Волынь, однако населенного пункта с таким названием в Курской области нет, зато есть село Волынка. Вряд ли там сохранились какие-то памятные места или строения, связанные с детством Гранина. Однако в регионе любят и чтят своего уроженца, который однажды сказал: "Родина писателя - детство".

Сейчас на сайте Курской областной научной библиотеки имени Асеева уже существует виртуальный музей творчества писателя под названием "Даниил Гранин. Жизнь по правде". По словам заместителя губернатора Курской области Екатерины Харченко, которая принимала участие в телемосте, там собраны в цифровом формате все размышления, воспоминания, интервью, беседы, которые публиковались в разные годы жизни Гранина.

Тем временем, в Петербурге подводят итоги конкурса на лучший проект памятника Даниилу Гранину. Монумент планируется установить в районе новостроек рядом с библиотекой, носящей имя писателя.

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