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23.05.2019 20:02
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Земля Горчаковых

Первый сертификат на "Вологодский гектар" получила семья фермеров из деревни Кожаево
Текст: Светлана Цыганкова (Вологда)
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(7869)
На Вологодчине выдали первый сертификат на право пользования землей в рамках областной программы "Вологодский гектар". Его получила семья фермеров Горчаковых из Никольского района.
Власти Вологодчины, запуская данный проект, надеются вернуть заброшенные участки в оборот и привлечь в регион новых жителей. Фото: Сергей Михеев/ РГ Власти Вологодчины, запуская данный проект, надеются вернуть заброшенные участки в оборот и привлечь в регион новых жителей. Фото: Сергей Михеев/ РГ
Власти Вологодчины, запуская данный проект, надеются вернуть заброшенные участки в оборот и привлечь в регион новых жителей. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Проект стартовал 1 апреля 2019 года и вызвал ажиотаж. Только за одни сутки было подано 200 заявлений. Желающих получить землю привлекает то, что она предоставляется в собственность сразу и безвозмездно. Правда, есть условие. Наделы можно использовать лишь для организации сельскохозяйственного производства, животноводства, для крестьянских фермерских хозяйств, сенокошения и выпаса скота.

Фото: Валерий Бушухин/ ТАСС
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Власти Вологодчины, запуская данный проект, надеются вернуть заброшенные участки в оборот и привлечь в регион новых жителей. 500 тысяч гектаров не обрабатываются и зарастают бурьяном. Это первое. А второе - в области проживают 1,2 миллиона человек, средняя же плотность населения на один квадратный метр - восемь граждан. Для сравнения: в России - чуть больше девяти.

Стартовал проект на территории трех муниципальных районов - Вожегодского, Вашкинского и Никольского. Их выбрали с учетом максимального приближения к дорогам муниципального, регионального и федерального значения, объектам инфраструктуры, с перспективой вовлечения в проект и других муниципалитетов.

Сегодня на сайте проекта зарегистрировано около 700 заявок на получение почти 3 тысяч гектаров земли. То есть 90 процентов земель, которые хотели вернуть в сельскохозяйственный оборот, уже распределены. Заявки подали не только представители Вологодчины, но и жители Ленинградской, Калининградской, Архангельской, Тверской, Калужской, Пермской областей, Москвы.

Это большая фермерская семья, в составе которой не только семья Горчаковых, но еще их братья и сестры

Первый сертификат получили фермеры Горчаковы. Они родились на селе и всегда хотели работать на земле. Живут в деревне Кожаево Никольского района. Возглавляет крестьянско-фермерское хозяйство Светлана Горчакова. Специализируются на разведении и выращивании молодняка крупного рогатого скота. Это большая фермерская семья, в составе которой не только супруги Горчаковы, но еще их братья и сестры.

Горчаковы считают, что крестьянину без земли никак нельзя. Фото: Пресс-служба губернатора Вологодской области

Заняться фермерством Горчаковы решили несколько лет. Подали заявку в департамент сельского хозяйства Вологодской области в программу "Начинающий фермер" и в 2016-м получили грант в полтора миллиона рублей. На эти деньги возвели коровник. Кстати, его проект сделали сами. Закупили нужную технику, бычков. Но они планируют расширяться, поэтому и заявились в программу на право пользования землей. И сразу взяли 8 гектаров. На наделах будут заготавливать корм и сеять зерно.

Для граждан из других российских территорий, которые захотят переехать на Вологодчину, предусмотрели поддержку - денежную выплату в размере 110 тысяч рублей. Но этих денег хватит только на минимум. Семьям необходим собственный дом. Вологодские власти обратились в Госдуму с инициативой о внесении изменений в земельное законодательство. Поправками предлагается разрешить возведение на землях сельскохозяйственного назначения, которые граждане получат в собственность, не только хозяйственных построек, но и жилых домов. Их площадь обозначена в 500 квадратных метров. Что даст желающим закрепиться на полученных вологодских гектарах основательно.

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