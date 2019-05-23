Новости

24 мая в Москве стартует гастрономический фестиваль "Рыбная неделя" 17:49
"Черные банкиры" в Костроме обналичили 122 миллиона рублей 17:45
В Архангельске няню, отравившую малыша солью, осудили на 14 лет 17:42
В Курганской области школьник умер после урока физкультуры 17:39
В Израиле воссоздали пиво 5000-летней давности 17:28
Путин призвал бывших губернаторов помочь своим преемникам 17:25
Ряд улиц на юго-востоке Москвы закроют для автомобилей в ближайшие выходные 17:24
Переход на дистанционную работу сэкономит триллион рублей 17:24
Вышел трейлер нового "Терминатора" - с Сарой Коннор и Шварценеггером 17:20
МИД: Иран имеет право прекратить выполнение ряда условий ядерной сделки 17:11
Названа основная причина рака у людей в возрасте 20 лет и старше 17:05
Видео: первые и последние кадры "Игры престолов" собрали в один клип 17:02
Главы МИД РФ и Беларуси проведут переговоры в Москве 17:00
Паулу Феррейра и Тони Надаль будут тренировать гостей Sani Resort 16:59
Путин обещал Инфантино поддержку в деле развития футбола 16:49
Александр Беглов пообещал поддержку журналам Петербурга 16:48
Лавров проведет переговоры с главой МИД Кубы 16:42
Матвиенко назвала обоснованным роспуск Верховной рады 16:38
Браконьера под Владимиром задержали за убийство егеря 16:37
ТПП: Правки в закон о госзакупках упростит работу поставщикам 16:26
Москвичей предупредили о девятибалльных пробках 16:26
МВД создаст базу данных ДНК всех фигурантов уголовных дел 16:25
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь 16:18
Видео: Пакистан испытал ракету, способную нести ядерный заряд 16:18
Какие машины берут напрокат туристы в Москве 16:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
23.05.2019 17:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Архангельске няню, отравившую малыша солью, осудили на 14 лет

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)

Архангельский областной суд признал 25-летнюю жительницу села Холмогоры виновной в жестоком убийстве двухлетнего мальчика. Установлено, что она насильно накормила ребенка кашей, в которой было более 50 граммов соли. Это вызвало необратимые изменения в организме малыша, и он скончался в реанимации.

Как установил суд, в марте 2018 года родная мать мальчика оставила его в семье своей подруги, где за ним взялись ухаживать за соответствующую оплату, а сама жила и работала в Северодвинске. В новом доме с мальчиком плохо обращались и периодически избивали его ремнем. За это мать и брат подсудимой после трагедии были осуждены в рамках других уголовных дел.

Под Красноярском мать пробила ребенку череп и скрывала это два месяца

Июньским вечером 2018-го года няня, испытывавшая неприязнь к чужому ребенку, высыпала в кашу шесть десертных ложек соли и накормила ею мальчика. Ему практически сразу стало плохо, малыш потерял сознание. Родители подсудимой отвезли его в районную больницу, откуда ребенка доставили в областную.

Но спасти малыша, как показала экспертиза, было уже невозможно. Причиной смерти стало отравление солью. Предельная норма соли для ребенка такого возраста составляет 0,8 грамма, а он получил в 64 раза больше.

После задержания няня, у которой есть двое своих детей, подписала явку с повинной. На следствии и в суде обвиняемая заявляла, что не думала о последствиях своего поступка и не желала малышу смерти. По ее словам, насыпая ребенку большое количество соли, она лишь хотела посмотреть, что будет.

Ее родственники в суде высказали версию о том, что мальчик не различал вкусов и сам наелся соли, но это не нашло подтверждения. Областной суд приговорил женщину к 14 годам лишения свободы. Также он вынес частные определения по поводу бездействия органов опеки и правоохранителей.

- С июня 2017 года по март 2018-го малыш проживал в другой семье, куда его также определила родная мама, - сообщила консультант Архангельского областного суда Ксения Соловьева. - Первая няня - многодетная мать - заботилась о мальчике как о родном. Но органам опеки стало известно, что ребенок проживает у посторонних людей, и его передали родителям. Мать мальчика заверила, что будет заботиться о малыше сама, и отдала его в другую семью, никого не поставив в известность. Больше никто не проверял, где и в каких условиях живет малыш.

Приговор не вступил в законную силу.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал бывших губернаторов помочь своим преемникам
МВД создаст базу данных ДНК всех фигурантов уголовных дел
Билеты в новых плацкартных вагонах не будут дороже обычных
В Совфеде ответили на призыв НАТО покинуть Крым
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России