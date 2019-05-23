В Архангельске няню, отравившую малыша солью, осудили на 14 лет

Архангельский областной суд признал 25-летнюю жительницу села Холмогоры виновной в жестоком убийстве двухлетнего мальчика. Установлено, что она насильно накормила ребенка кашей, в которой было более 50 граммов соли. Это вызвало необратимые изменения в организме малыша, и он скончался в реанимации.

Как установил суд, в марте 2018 года родная мать мальчика оставила его в семье своей подруги, где за ним взялись ухаживать за соответствующую оплату, а сама жила и работала в Северодвинске. В новом доме с мальчиком плохо обращались и периодически избивали его ремнем. За это мать и брат подсудимой после трагедии были осуждены в рамках других уголовных дел.

Июньским вечером 2018-го года няня, испытывавшая неприязнь к чужому ребенку, высыпала в кашу шесть десертных ложек соли и накормила ею мальчика. Ему практически сразу стало плохо, малыш потерял сознание. Родители подсудимой отвезли его в районную больницу, откуда ребенка доставили в областную.

Но спасти малыша, как показала экспертиза, было уже невозможно. Причиной смерти стало отравление солью. Предельная норма соли для ребенка такого возраста составляет 0,8 грамма, а он получил в 64 раза больше.

После задержания няня, у которой есть двое своих детей, подписала явку с повинной. На следствии и в суде обвиняемая заявляла, что не думала о последствиях своего поступка и не желала малышу смерти. По ее словам, насыпая ребенку большое количество соли, она лишь хотела посмотреть, что будет.

Ее родственники в суде высказали версию о том, что мальчик не различал вкусов и сам наелся соли, но это не нашло подтверждения. Областной суд приговорил женщину к 14 годам лишения свободы. Также он вынес частные определения по поводу бездействия органов опеки и правоохранителей.

- С июня 2017 года по март 2018-го малыш проживал в другой семье, куда его также определила родная мама, - сообщила консультант Архангельского областного суда Ксения Соловьева. - Первая няня - многодетная мать - заботилась о мальчике как о родном. Но органам опеки стало известно, что ребенок проживает у посторонних людей, и его передали родителям. Мать мальчика заверила, что будет заботиться о малыше сама, и отдала его в другую семью, никого не поставив в известность. Больше никто не проверял, где и в каких условиях живет малыш.

Приговор не вступил в законную силу.