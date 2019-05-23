В Кандалакше восстановят спортивный каток

В городе Кандалакше Мурманской области будет восстановлен городской каток, который в течение многих лет оставался заброшенным. Это станет возможным благодаря тому, что город оказался в числе победителей 6-го ежегодного социального конкурса "Голосуй за свой каток!".

Кандалакша удостоилась в этом конкурсе специального приза "За высокую активность и волю к победе". Заявка заполярного города набрала 7760 голосов

В городе будет восстановлен старый городской каток, который в течение многих лет оставался заброшенным. При этом он станет всесезонным, так как город получит для этого катка искусственный газон, благодаря чему у кандалакшских любителей футбола появится место для тренировок и турниров.

- Мы участвовали в этом конкурсе несколько лет, но голосов не хватало, - рассказала корреспонденту "РГ" Елена Серикова, специалист отдела по административной работе и взаимодействию с территориями городской администрации. - В 2018 году мы решили приложить все возможные усилия: распечатывали памятки, размещали информацию о конкурсе во всех городских пабликах в соцсетях, привлекали волонтеров, задействовали школы. И эта работа увенчалась успехом

Работы по восстановлению катка должны начаться 15 августа 2019 года, их завершение намечено на 31 января 2020 года.