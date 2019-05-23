Строительство защитного павильона над уникальными петроглифами "Бесовы следки" продолжаются в Беломорском районе Карелии.

Ограждающие конструкции и крыша поможет сохранить наскальные рисунки, которым, по предположению археологов, шесть-семь тысяч лет. Ход строительства павильона осмотрел заместитель секретаря Совета безопасности России, член государственной комиссии по подготовке празднования 100-летия Карелии Рашид Нургалиев.

Беломорские петроглифы включают в себя три комплекса изображений, открытых в разное время. Первый нашел этнограф Александр Линевский, он получил название "Бесовы следки" из-за изображения главного персонажа - Беса, второй открыли через десять лет и назвали Залавругой, а в 1963 году описали и Новую Залавругу. Они являются частью музея Беломорска, сюда водят экскурсии.

Но сохранять их сложно. Скала с рисунками находится за городом, в лесу. Некоторые туристы считают "за правило хорошего тона" набить на петроглифах надпись типа "Здесь был Вася". Возле скал с рисунками рубят деревья, строят рыбацкие избушки, собирают грибы и ягоды. Свой "вклад" вносит и природа: дожди, снег. Вот поэтому и решили построить новый павильон, старое строение совсем развалилось.

Рашид Нургалиев поручил до 20 июня нынешнего года обеспечить павильон электроснабжением по постоянной схеме, возвести ограждающие конструкции и крышу.