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23.05.2019 20:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Укрывают беса

В Карелии возводят защитный павильон над уникальными петроглифами
Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(7869)
Строительство защитного павильона над уникальными петроглифами "Бесовы следки" продолжаются в Беломорском районе Карелии.

Ограждающие конструкции и крыша поможет сохранить наскальные рисунки, которым, по предположению археологов, шесть-семь тысяч лет. Ход строительства павильона осмотрел заместитель секретаря Совета безопасности России, член государственной комиссии по подготовке празднования 100-летия Карелии Рашид Нургалиев.

Фото: Пресс-служба КГБУ «Центр ОПИК»
Под Хабаровском обнаружены неизвестные петроглифы

Беломорские петроглифы включают в себя три комплекса изображений, открытых в разное время. Первый нашел этнограф Александр Линевский, он получил название "Бесовы следки" из-за изображения главного персонажа - Беса, второй открыли через десять лет и назвали Залавругой, а в 1963 году описали и Новую Залавругу. Они являются частью музея Беломорска, сюда водят экскурсии.

Но сохранять их сложно. Скала с рисунками находится за городом, в лесу. Некоторые туристы считают "за правило хорошего тона" набить на петроглифах надпись типа "Здесь был Вася". Возле скал с рисунками рубят деревья, строят рыбацкие избушки, собирают грибы и ягоды. Свой "вклад" вносит и природа: дожди, снег. Вот поэтому и решили построить новый павильон, старое строение совсем развалилось.

Рашид Нургалиев поручил до 20 июня нынешнего года обеспечить павильон электроснабжением по постоянной схеме, возвести ограждающие конструкции и крышу.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия
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