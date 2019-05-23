В Петербурге обратили внимание на создание доступной среды для инвалидов

Перечень льготных категорий граждан, которые имеют право на пользование услугами социального такси, расширят в Санкт-Петербурге. Кроме того, будет активизирована работа по созданию безбарьерной среды для инвалидов по всем направлениям - соответствующие поручения дал врио губернатора Северной столицы Александр Беглов.

Напомним, до последнего времени возможность совершить поездку до "социально значимого объекта и обратно с ожиданием не более двух часов" имели все инвалиды-колясочники и нуждающиеся в костылях и других опорных средствах, дети-инвалиды, а также инвалиды и участники Великой Отечественной войны. При этом за счет бюджета для них оплачивалось от 50 до 90 процентов стоимости поездки. Теперь перечень льготников пополнят инвалиды по зрению второй группы, граждане, нуждающиеся в проведении специального лечения и имеющие инвалидность с связи с онкологическим заболеванием, а также дети-инвалиды старше семи лет с расстройствами поведения.

Однако человек с ограниченными физическими возможностями не всегда имеет возможность выйти из квартиры и передвигаться по городу. Поэтому врио губернатора поручил устранить отраслевым подразделениям правительства Санкт-Петербурга устранить все недостатки.

- Для нас очень важно обеспечить доступную среду абсолютно всем людям. Мы будем расширять программу доступности по всем направлениям, чтобы улучшить качество жизни. Даю поручение сделать доступными объекты транспорта и социальной инфраструктуры, - заявил Александр Беглов.

Все недостатки врио губернатора поручил устранить отраслевым подразделениям правительства

Кроме того, на уровне районов должны быть разработаны адресные перечни индивидуальных маршрутов инвалидов к социальным объектам. Если на новых объектах строительства нет необходимой для них инфраструктуры, подрядчика обяжут провести соответствующие работы за свой счет. Наконец, должны быть обустроены выходы из квартир и парадных, а если это невозможно - инвалидам обязаны предоставить другую квартиру, причем в квартале, где учтены социальные, медицинские и иные потребности человека с ограниченными возможностями передвижения.

- Программа создания доступной среды будет учтена при формировании бюджета на 2020 год, - подчеркнул врио губернатора.