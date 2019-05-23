В Петербурге обратили внимание на создание доступной среды для инвалидов

Новости

В колонию отправят еще одну подельницу полковника Захарченко 20:43
Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании 20:27
Из-за грозы москвичам посоветовали не садиться за руль 20:20
ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора 20:10
Владелец "китовой тюрьмы" обещал исполнить решения властей и ученых 19:55
В Домодедово мужчина умер после дебоша в самолете 19:52
Под Ярославлем закрыли подпольный завод автозапчастей 19:47
Глава подмосковного городского округа подозревается во взятке 19:41
Филарет отказался выполнять условия томоса 19:32
Москвичей предупредили о дождях и грозах в выходные 19:22
В "Артеке" спустили на воду копию ботика Петра Великого 19:18
МИД: Москва ответит на размещение американской РЛС в Норвегии 19:07
Трамп сравнил с камнем экс-госсекретаря США 19:00
Появится ли интеграция с IFTT в "Алисе"? 19:00
Чем "Яндекс.Деньги" будут полезны путешественнику 18:58
В России отметят юбилей Иэна МакКеллена двумя спецпоказами 18:57
Премьера нового Skoda Superb не обошлась без сюрприза 18:52
"Алису" научили управлять автомобилем 18:47
Блиц-интервью с руководителем службы Яндекс.Заправки 18:45
МИД: Москва возмущена словами японского депутата о силовом захвате Курил 18:40
Один из задержанных в Астрахани экстремистов арестован на два месяца 18:37
Зеленский прокомментировал идею референдума о соглашениях с Россией 18:35
Роспотребнадзор опроверг запрет раздельных купальников в бассейне 18:34
В США испытали боеголовки для аналогов "Искандера" 18:25
В КЧР ночная "дуэль" завершилась смертью 37-летнего мужчины 18:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
23.05.2019 20:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Уберут барьеры

В Петербурге обратили внимание на создание доступной среды для инвалидов
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(7869)
Перечень льготных категорий граждан, которые имеют право на пользование услугами социального такси, расширят в Санкт-Петербурге. Кроме того, будет активизирована работа по созданию безбарьерной среды для инвалидов по всем направлениям - соответствующие поручения дал врио губернатора Северной столицы Александр Беглов.
Путин обещал контролировать социальную поддержку инвалидов

Напомним, до последнего времени возможность совершить поездку до "социально значимого объекта и обратно с ожиданием не более двух часов" имели все инвалиды-колясочники и нуждающиеся в костылях и других опорных средствах, дети-инвалиды, а также инвалиды и участники Великой Отечественной войны. При этом за счет бюджета для них оплачивалось от 50 до 90 процентов стоимости поездки. Теперь перечень льготников пополнят инвалиды по зрению второй группы, граждане, нуждающиеся в проведении специального лечения и имеющие инвалидность с связи с онкологическим заболеванием, а также дети-инвалиды старше семи лет с расстройствами поведения.

Однако человек с ограниченными физическими возможностями не всегда имеет возможность выйти из квартиры и передвигаться по городу. Поэтому врио губернатора поручил устранить отраслевым подразделениям правительства Санкт-Петербурга устранить все недостатки.

- Для нас очень важно обеспечить доступную среду абсолютно всем людям. Мы будем расширять программу доступности по всем направлениям, чтобы улучшить качество жизни. Даю поручение сделать доступными объекты транспорта и социальной инфраструктуры, - заявил Александр Беглов.

Все недостатки врио губернатора поручил устранить отраслевым подразделениям правительства

Кроме того, на уровне районов должны быть разработаны адресные перечни индивидуальных маршрутов инвалидов к социальным объектам. Если на новых объектах строительства нет необходимой для них инфраструктуры, подрядчика обяжут провести соответствующие работы за свой счет. Наконец, должны быть обустроены выходы из квартир и парадных, а если это невозможно - инвалидам обязаны предоставить другую квартиру, причем в квартале, где учтены социальные, медицинские и иные потребности человека с ограниченными возможностями передвижения.

- Программа создания доступной среды будет учтена при формировании бюджета на 2020 год, - подчеркнул врио губернатора.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Господдержка инвалидов
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал бывших губернаторов помочь своим преемникам
МВД создаст базу данных ДНК всех фигурантов уголовных дел
Билеты в новых плацкартных вагонах не будут дороже обычных
В Совфеде ответили на призыв НАТО покинуть Крым
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России