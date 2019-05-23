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23.05.2019 20:19
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Миллион с прибавкой

В Ленобласти по программе "Земский учитель" можно будет купить жилье
Текст: Мария Голубкова (Ленинградская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(7869)
Ленинградская область готова вложить собственные средства, чтобы повысить привлекательность региона в рамках федеральной программы "Земский учитель". Каждый педагог, который готов работать в небольшом населенном пункте, получит возможность сразу купить жилье.

С инициативой добавлять к "земскому миллиону" средства на покупку однокомнатной квартиры выступило руководство Ленинградской области на встрече с молодыми педагогами и министром просвещения РФ Ольгой Васильевой в Выборге. В регионе назвали это "социальной инвестицией".

За миллион рублей педагоги отработают в сельской школе 5 лет

Напомним, программа "Земский учитель" разработана по аналогии с программой "Земский доктор", которая действует в нашей стране с 2012 года. Работникам с высшим профильным образованием, прибывшим работать на село и заключившим договор, полагается единовременная компенсация в один миллион рублей. Оказывать такую же финансовую поддержку учителям предложил президент РФ в ходе оглашения ежегодного Послания Федеральному Собранию в феврале нынешнего года. Программа вступит в действие в 2020 году, сейчас ведется ее проработка. И, по словам Ольги Васильевой, приветствуются любые инициативы регионов, которые будут способствовать успешной реализации проекта. От учебных заведений, которым нужны педагоги, потребуется информация о коллективе и условиях работы, данные будут включены во всероссийский реестр педагогических вакансий. А регион для работы будет выбирать не только сам кандидат на участие в программе, но и конкурсная комиссия.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Кто сможет стать земским учителем

- Условием для победы должна быть квалификация кандидата и готовность работать в выбранной школе не менее пяти лет, отметила министр.

Отметим, что в Ленинградской области потребность в педагогических кадрах остается высокой. Например, на одном из порталов по поиску работы размещено сразу пять вакансий в одной из школ города Пикалево с населением в 20 тысяч человек: две - учителя русского языка и литературы, две - преподавателя иностранного языка (одна - высшей категории), преподаватель физики. Можно без опыта работы.

Справка "РГ"

В 2018 году по программе "Земский доктор" в медицинские учреждения Ленинградской области пришли на работу 124 врача и 157 фельдшеров. С начала реализации программы ее участниками стали 676 человек.

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