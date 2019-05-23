На побережье Азова военные уничтожили группы "диверсантов"

На Кубани прошел всеармейский этап конкурса "Чистое небо", в ходе которого подразделения противовоздушной обороны Южного военного округа (ЮВО) уничтожили диверсионно-разведывательные группы условного противника.

Как рассказала начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев, по замыслу соревнований четыре группы по восемь человек высадились на берег Азовского моря, чтобы захватить парк боевой техники на одном из полигонов в Краснодарском крае.

При этом один из участков маршрута был оборудован мишенями, имитирующими живую силу условного противника. Это было сделано для создания максимально приближенных к боевым условий. Военнослужащим на бронетранспортерах БТР-80 здесь требовалось поразить мишени из автоматов АК-74 и воздушные цели из 7,62-мм пулемета ПКТ.

Кроме того, участники соревнований выполнили боевые стрельбы из переносного зенитного ракетного комплекса "Игла" по скоростной воздушной цели с места навстречу, вдогон и по внезапно появляющемуся ударному вертолету условного противника с места и в движении.

По словам, Аставьева, на протяжении всего маршрута водители бронетранспортеров БТР-80 преодолели множество препятствий: "брод", "косогор", "песчаный участок", "змейка" и "смещенный проход".

Сообщается, лучшие подразделение ПВО представит Россию на Международном конкурсе "Чистое небо", который состоится в августе этого года.