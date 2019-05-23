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23.05.2019 11:32
Проект: В регионах

Купил - заехал и живи!

Российская газета - Крым № 108(7866)
Приобретение новой квартиры - огромная радость для всей семьи. Каждому хочется побыстрее перебраться сюда и отметить новоселье. Компания "КонсольСтрой" предоставляет такую возможность. Она успешно реализует в Симферополе свой эксклюзивный проект - квартиры с отделкой.
Фото: Пресс-служба "Консоль-Строй" ЖК "Соседи" находится в уютном, тихом и удобном районе. Фото: Пресс-служба "Консоль-Строй"
ЖК "Соседи" находится в уютном, тихом и удобном районе. Фото: Пресс-служба "Консоль-Строй"

Конечно, кто-то может попытаться собственными руками или с помощью специалистов довести квартиру до совершенства. Но сколько это будет стоить усилий, нервов, денег. Те же стройматериалы придется покупать в розничной торговой сети, тогда как компания приобретает их оптом или даже производит сама. А какие неудобства испытывают новоселы, ведь длительное время, пока ведется ремонт, они вынуждены ходить по захламленным лестницам, ездить в запыленных лифтах, слушать надоедливый визг электродрелей.

Другое дело, если посчастливилось приобрести жилье с отделкой. Остается только получить ключи, завезти мебель и справить новоселье. Особенно удобно, когда в доме все квартиры сдаются "под ключ". И где же их найти?

Эксклюзивные проекты "Консоль-Строй" реализует в двух своих крупных жилых комплексах в Симферополе. Микрорайон на улице Лексина находится в самом центре города. Притом что рядом - развитая инфраструктура с торговыми центрами, школой, детским садом, рынками - сам жилой массив располагается в тихой зеленой зоне. Свободные квартиры остались только в одном доме. А на улице Никанорова компания начала строительство пяти домов с отделанными квартирами, которые объединила в жилой комплекс "СОСЕДИ". Он привлекателен чистым воздухом и тишиной, и в то же время отсюда рукой подать до транспортных развязок, крупных торговых центров и учебных заведений.

Застройщик предоставляет возможность приобрести квартиру в беспроцентную рассрочку на условиях первого взноса 30% до окончания строительства объекта. Также можно приобрести квартиру в ипотеку или использовать материнский капитал.

Контакт

Подробнее - в отделе продаж фирмы "Консоль-Строй": +7 (978) 733-16-16.

Застройщик ООО "СК Консоль-Строй ЛТД". Установленные законодательством РФ разрешения и заключения получены, права зарегистрированы. Проектная декларация на сайте: жксоседи.рф На правах рекламы.

Квартиры продаются с полной отделкой, остается только завезти мебель. Фото: Пресс-служба "Консоль-Строй"
Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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