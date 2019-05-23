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23.05.2019 14:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани сотрудника кадастровой палаты задержали за вымогательство

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

В Темрюкском районе сотрудники УФСБ России по Кубани задержали высокопоставленного сотрудника кадастровой палаты региона. По информации ведомства, чиновник потребовал миллион рублей от местного жителя, за что обещал смягчить ему уголовную ответственность при помощи "своих связей в силовых структурах".

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"Сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю пресечена противоправная деятельность высокопоставленного сотрудника ФГБУ "ФКП Росреестра" по Краснодарскому краю. Злоумышленник вымогал у жителя Темрюкского района денежные средства в размере более 1 миллиона рублей за помощь через имеющиеся у него связи в правоохранительных органах края в уклонении от уголовной ответственности и назначении наказания, не связанного с реальным лишением свободы", - сообщили в пресс-службе УФСБ по краю.

Оперативники задержали чиновника с поличным во время получения денег.

Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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