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23.05.2019 09:07
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

НАТО не устает требовать от России "освобождения" Крыма

Текст: Александр Ленин

Представители Североатлантического альянса в очередной раз потребовали от России покинуть Крым. Позицию организации озвучил председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич, слова которого приводятся на официальном сайте блока.

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Высокопоставленный функционер напомнил, что НАТО отказываются признавать российский суверенитет над полуостровом. "Мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым", - заявил он.

Примечательно, что пользователи интернета с юмором отреагировали на "фантазии" натовцев относительно. Некоторые из них в шутку предложили "вывести" российских военнослужащих из Крыма на территорию Европы или США.

Напомним, что присоединение Крыма к России произошло в марте 2014 года по итогам референдума. За воссоединение полуострова с РФ проголосовали 96 процентов крымчан.

В мире Европа Бельгия Международные организации НАТО Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Присоединение Крыма к России
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