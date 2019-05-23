НАТО не устает требовать от России "освобождения" Крыма

Представители Североатлантического альянса в очередной раз потребовали от России покинуть Крым. Позицию организации озвучил председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич, слова которого приводятся на официальном сайте блока.

Высокопоставленный функционер напомнил, что НАТО отказываются признавать российский суверенитет над полуостровом. "Мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым", - заявил он.

Примечательно, что пользователи интернета с юмором отреагировали на "фантазии" натовцев относительно. Некоторые из них в шутку предложили "вывести" российских военнослужащих из Крыма на территорию Европы или США.

Напомним, что присоединение Крыма к России произошло в марте 2014 года по итогам референдума. За воссоединение полуострова с РФ проголосовали 96 процентов крымчан.