Слуцкий назвал цель призыва НАТО к РФ покинуть Крым

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявление главы военного комитета Североатлантического альянса Стюарта Пича о том, что организация не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.

Свое заявление Пич сделал в Брюсселе на заседании Военного комитета на уровне начальников генеральных штабов стран НАТО.

Призывы Стюарта Пича только на первый взгляд могут показаться неадекватными, отметил Слуцкий.

- На самом деле, подобные высказывания отражают общий антироссийский курс альянса и служат оправданием для усиления его активности на южных рубежах России, - пояснил он.

Парламентарий подчеркнул, что ни США, ни Евросоюз, ни НАТО не могут навязывать свою волю крымскому народу и дезавуировать итоги референдума о воссоединении с Россией.

- Вопрос принадлежности полуострова для России закрыт, - напомнил Слуцкий позицию РФ. - Это наша земля, и мы будем ее защищать. Средств и сил для этого хватит.