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23.05.2019 10:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Астрахани у экстремистов изъяли взрывчатку и коктейли Молотова

Текст: Николай Грищенко

В Астрахани сотрудники правоохранительных органов и ФСБ задержали трех человек, которых подозревают в создании экстремистского сообщества. У них изъята фашистская атрибутика, взрывчатые вещества, коктейли Молотова, боеприпасы и холодное оружие.

Фото: Сергей Венявский/ТАСС
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По данным следствия, трое подозреваемых, разделяя экстремистские идеи, создали на территории города организованную преступную группу. Руководствуясь мотивами идеологической и национальной ненависти и вражды, они вербовали сторонников в Астраханской области и Краснодарском крае.

"В ОПГ царила строгая дисциплина, изучались правила владения холодным оружием, проводились тактические тренировки с использованием военной экипировки и макетов стрелкового оружия, а в целях конспирации использовались различные шифры при общении", - сообщили "РГ" в региональном управлении СК России.

В ходе обыска кроме взрывчатки, зажигательных смесей и нацистской атрибутики следователи нашли инструкцию с формулами для создания компонентов взрывчатых веществ, патроны, военную экипировку, а также пневматическое оружие для проведения военно-тактических тренировок.

Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных.

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