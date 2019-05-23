В Астрахани у экстремистов изъяли взрывчатку и коктейли Молотова

В Астрахани сотрудники правоохранительных органов и ФСБ задержали трех человек, которых подозревают в создании экстремистского сообщества. У них изъята фашистская атрибутика, взрывчатые вещества, коктейли Молотова, боеприпасы и холодное оружие.

По данным следствия, трое подозреваемых, разделяя экстремистские идеи, создали на территории города организованную преступную группу. Руководствуясь мотивами идеологической и национальной ненависти и вражды, они вербовали сторонников в Астраханской области и Краснодарском крае.

"В ОПГ царила строгая дисциплина, изучались правила владения холодным оружием, проводились тактические тренировки с использованием военной экипировки и макетов стрелкового оружия, а в целях конспирации использовались различные шифры при общении", - сообщили "РГ" в региональном управлении СК России.

В ходе обыска кроме взрывчатки, зажигательных смесей и нацистской атрибутики следователи нашли инструкцию с формулами для создания компонентов взрывчатых веществ, патроны, военную экипировку, а также пневматическое оружие для проведения военно-тактических тренировок.

Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных.