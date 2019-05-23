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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Доходная квартплата кормит

В подмосковном Щелково полицейские выявили мошенничество в сфере ЖКХ
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(7869)
В Подмосковье сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции задержали директора управляющей компании. Он подозревается в мошенничестве на миллион.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По версии правоохранительных органов, руководитель одного из муниципальных унитарных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства решил провернуть аферу при промывке систем отопления в многоэтажках в подмосковном Щелково.

В тройке самых "популярных" преступлений - заключение фиктивных договоров на выполнение работ, незаконное начисление премий

Схема была достаточно банальна. Управдом заключил с другой управляющей компанией договор на выполнение работ по гидропневматической промывке труб, однако все работы выполнили сотрудники его предприятия. В итоге деньги он заплатил организации, с которой заключил договор. Себе, в качестве "премии", он оставил миллион рублей.

Как рассказала "РГ" начальник пресс-службы главка МВД России по Московской области Татьяна Петрова, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ мошенничество с использованием служебного положения.

Фото: REUTERS
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Она предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. "Подозреваемому избрана мера пресечения - домашний арест", - добавила Татьяна Петрова.

Проблемы муниципальных унитарных предприятий в ЖКХ уже давно стали "притчей во языцех". Чуть ли не каждый месяц МВД задерживает нечистых на руку сотрудников коммунальных служб или управляющих компаний.

В тройке самых "популярных" преступлений - заключение фиктивных договоров на выполнение работ, оформление "липовых" документов на приобретение товарно-материальных ценностей, незаконное начисление премий.

В итоге получается, что тарифы ЖКХ растут, качество услуг не улучшается, а криминальные схемы, разработанные аферистами из управляющих компаний в итоге бьют по кошельку жителей.

На днях в Ростове-на-Дону был арестован вице-губернатор Сергей Сидаш, который курировал в региональном правительстве сферу ЖКХ.

Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий.

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