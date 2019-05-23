В Ростове началось производство 100 вертолетов Ми-28НМ для ВКС

В Ростове-на-Дону началось производство 100 вертолетов Ми-28НМ. До 2027 года модернизированные "Ночные охотники" будут поставлены в Воздушно-космические силы РФ.

"Верховным главнокомандующим принято решение до 2027 года поставить в войска 100 машин, первые машины запущены в производство", - сообщил ТК "Звезда" заместитель министра РФ Алексей Криворучко.

Кроме того, существующий парк вертолетов армейской авиации будет оснащен современными бортовыми комплексами обороны и средствами поражения увеличенной дальности. Речь идет о новой противотанковой управляемой ракетой "Хризантема-М" с двухканальной системой наведения. Применение этой ракеты позволит увеличить дальность поражения бронированных целей до 10 километров, тогда как существующая "Атака" бьет на шесть километров. Отметим, что подобные ракеты установлены на экспортной версии "Ночного охотника", показанной на международном форуме "Армия-2018".

Однако, главным отличием Ми-28НМ от прежней версии, помимо надвтулочного радара кругового обзора, является дублированная система управления - пилотировать вертолет при необходимости может и летчик-оператор. Кроме того, вертолет теперь может взаимодействовать в полете с беспилотниками и управлять дронами дистанционно.

Модернизация также коснулась мощности двигателя и лопастей, за счет чего улучшились летно-технические характеристики в условиях высокогорья и жаркого климата. Повысилась крейсерская скорость вертолета и расширились возможности по выполнению в полете фигур сложного пилотажа. В марте появились сообщения, что новейшие Ми-28НМ прошли боевую обкатку в небе Сирии.