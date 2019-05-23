В Севастополе открылся кинофестиваль "Золотой Витязь"

В Севастополе стартовал XXVIII международный кинофорум "Золотой Витязь". В этом году он посвящен 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

На суд жюри и зрителей представлен 181 фильм. Режиссерские работы привезены из 24 стран мира. Их будут оценивать в шести номинациях: игровые, анимационные, документальные, детские, дебютные и студенческие фильмы. Главное условие для участников - нравственность и традиционные культурные ценности, передает ОТР.

- Люди, которые посмотрят наши фильмы, уйдут из зала просветленные, укрепленные в чувстве патриотизма, вере в Господа бога, любви к ближним, - сказал президент кинофорума Николай Бурляев.

Фестивальные фильмы будут бесплатно транслировать в четырех кинотеатрах Севастополя. запланированы творческие встречи с режиссерами и актерами, концерты.