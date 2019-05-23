Все пассажирские поезда на южном направлении оснастят кондиционерами

РЖД планирует оснастить кондиционерами все пассажирские вагоны на южном направлении к 2023 году, рассказал на пресс-конференции генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК) Петр Иванов.

"К 2023 году планируем, что у нас на южном направлении, которое является основным пассажирообразующим, все вагоны будут с кондиционерами и биотуалетами", - заявил Иванов.

"Тем самым эта проблема будет решена. Пассажиры из разных регионов страны смогут доехать на южные курорты с комфортом", - отметил он.

Ранее сообщалось, что к 2025 году РЖД планирует обновить пассажирский подвижной состав. В этом году на маршруты уже вышли более 270 новых вагонов, а до конца года поступит еще 253 вагона.