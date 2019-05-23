Жилье на Кубани активно покупают люди старше 50 лет

Стоимость жилья на вторичном рынке популярных у туристов курортных городов изменяется разнонаправлено, отмечают эксперты в сфере недвижимости. В Крыму квартиры дорожают, а в Краснодарском крае - снижаются в цене.

Недвижимость в Крыму с апреля прошлого года подорожала в среднем на 10,5 процента. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

По данным федерального портала "Мир квартир", в Крыму почти повсеместно наблюдается рост цен на "вторичку".

- Крым, все последние годы проигрывавший конкуренцию кавказскому побережью, сейчас определенно пустился в рост, - говорит гендиректор портала "Мир квартир" Павел Луценко. - Средняя динамика по полуострову с апреля прошлого года - прирост цены на 10,5 процента. Видимо, сыграло свою роль введение Крымского моста в прошлом году. Особенно выросли высококачественные предложения.

Наибольшую динамику продемонстрировала Ялта. В этом городе цены за год выросли на 14,9 процента. Там же зафиксирован и самый дорогой "квадрат" на полуострове. Его средняя стоимость на вторичном рынке - 144,7 тысячи рублей.

Приобрести однокомнатную квартиру в этом городе можно в среднем за 5,87 миллиона рублей, двухкомнатную - за 11,13 миллиона, трехкомнатную - за 14,56 миллиона рублей.

Выручки от продажи квартиры в Ялте хватит для того, чтобы приобрести три "условных" квартиры в Симферополе, Судаке и Керчи, стоимость предложения в которых составляет 4,7, 4,5 и 2,8 миллиона рублей соответственно. По годовому приросту цен вслед за Ялтой расположились Коктебель (плюс 13,1 процента), Гурзуф (плюс 12,8) и Алупка (плюс 12,7).

- Не исключено, что летом цены вырастут еще больше: под южным солнцем они имеют тенденцию "нагреваться", - считает Павел Луценко. -Впрочем, сезонность на рынке курортной недвижимости хоть и есть, но не слишком высокая - около 5-10 процентов.

Только в четырех населенных пунктах Крыма зафиксировано снижение стоимости вторичного жилья. Лидером оказался Симеиз: в этом курортном городке средняя стоимость квадратного метра составляет 97 751 рубль, а усредненной квартиры - 8,79 миллиона рублей. За год цены здесь снизились на 4,4 процента.

В список "подешевевших" городов также включены Бахчисарай (минус 3,4 процента), Массандра (минус три процента) и Феодосия (минус 2,9 процента). Средняя цена квартир по Крыму, включая Севастополь, на текущий момент достигла уровня 92 тысячи рублей за один квадратный метр.

Спрос на небольшие квартиры подстегивает возможность заработать на сдаче в аренду

Что касается курортов Краснодарского края, то здесь ситуация иная. Прирост цены зафиксирован только в двух городах, в частности, в Сочи. Эксперты говорят, что в этом городе предложение на вторичном рынке жилья динамично растет уже несколько лет.

Прошедший год не стал исключением - "вторичка" здесь подорожала на 10,9 процента. Так, цена далеко не новой "однушки" в Сочи составляет 4,16 миллиона рублей, "двушки" - 8,05 миллиона, "трешки" - чуть более 15 миллионов рублей.

По мнению аналитиков, рост цен простимулировали зимние Олимпийские игры, прошедшие в Сочи в 2014 году. Еще до их открытия предложения на рынке "вторички" пошли вверх. И хотя с тех пор динамика замедлилась, тенденция подорожания все еще продолжается.

Активно развивает свой рынок недвижимости и соседняя Анапа. Ее аналитики до сих пор считали недооцененной теми, кто желает приобрести курортную недвижимость. Однако ситуация меняется. Жилье здесь за год подросло в цене на 6,1 процента. Это свидетельствует о повышении спроса.

Этого не скажешь о двух других популярных краевых курортах. Так, в Туапсе стоимость вторичного жилья упала на 7,7 процента, в Геленджике - на 4,8. В среднем квартиры в этих городах предлагаются по 2,86 и 4,82 миллиона рублей соответственно.

12 миллионов рублей составляет средняя стоимость квартиры в Ялте

Словом, дохода от продажи одной квартиры в Сочи хватит на покупку одной квартиры в Анапе и одной - в Туапсе. Кстати, средняя цена квадратного метра жилья в Краснодарском крае в целом, а не только по побережью сейчас составляет около 70 тысяч рублей.

- Изменение цены квадратного метра по этому региону отрицательное - минус 4,7 процента, однако ситуация еще может выправиться в разгар сезона, - резюмирует Павел Луценко. - Пик цен обычно приходится на август-сентябрь, спад - на зимние месяцы. Наименьшие сезонные колебания мы наблюдаем на рынке элитных квартир - там они стремятся к нулю, так как активные продажи идут круглый год.

Причины разнонаправленной динамики цен попытались отыскать и аналитики крупной федеральной компании-застройщика "Талан". По их мнению, далеко не последнюю роль в этом сыграли пенсионеры.

Так, по подсчетам экспертов, на рынке недвижимости черноморских курортов активизировались люди старше 50 лет. На их долю приходится уже свыше 30 процентов сделок купли-продажи местной недвижимости.

В качестве примера аналитики приводят Геленджик и Анапу. В этих городах уже примерно треть спроса на жилье формируют покупатели, отпраздновавшие свой полувековой юбилей. В основном их интересуют однокомнатные квартиры и "двушки" небольшой площади.

Специалисты считают, что спрос подстегивает и возможность заработать на курортной недвижимости. Например, в сезон отпусков ее можно сдавать в аренду. Говорят, что в пиковый период ставки сдачи внаем "однушек" доходят до 24-28 тысяч рублей в месяц, а в Сочи - и до 80-100 тысяч. То есть аренда является одним из стимулов для вложения средств в недвижимость.

Аналитики дали весьма любопытное обоснование наметившейся тенденции. По их мнению, рост спроса на курортную недвижимость напрямую связан с дачами, вернее, с приусадебными участками и садовыми домиками.

Стоимость их содержания достаточно высока, и далеко не все способны заработать на таком хозяйстве. С квартирой на курорте куда проще - сдал внаем, заплатил налог и подсчитывай чистый доход. Поэтому, говорят эксперты, и появился тренд на приобретение альтернативных форматов недвижимости взамен дачам.

Механизм "обмена" оказался прост. В среднем в стране стоимость приусадебного участка с садовым домиком составляет около одного миллиона рублей. Для покупки небольшой однокомнатной квартиры в приморском городе пенсионеру достаточно взять ипотеку в размере 500-600 тысяч рублей.

В таком случае ежемесячный платеж составит примерно 11 тысяч рублей при сроке кредита в пять лет, в то время как средний доход от аренды подобной недвижимости может превышать 15 тысяч рублей в месяц.