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23.05.2019 11:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителя Ростовской области будут судить за убийство трех сестер

Текст: Николай Грищенко

В суд станицы Егорлыкской Ростовской области направлено уголовное дело 34-летнего местного жителя. Находясь в состоянии сильного опьянения, он поджег дом, в результате чего погибли три сестры. Им было 6, 8 и 17 лет.

Фото: Скрин-шот с сайта мвд.рф
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Как сообщили "РГ" в региональном управлении СК России, трагедия произошла 29 июня прошлого года. Мужчина, который злоупотреблял спиртным, поссорился с сожительницей. Женщина вызвала полицию, но буян успокоился и его не стали забирать в отделение. Однако ночью дебошир облил коридор бензином и поджог строение. В доме на тот момент находилось семь человек, две девочки и их старшая сестра спастись не смогли. Как установило следствие, в момент трагедии 17-летняя девушка была беременной.

"Сожительница обвиняемого, несмотря на полученные ожоги тела различной степени тяжести, смогла самостоятельно покинуть пределы жилища и спастись", - уточнили в СКР.

Огонь также уничтожил частный дом, стоимостью в несколько миллионов рублей. Получил тяжелые травмы и поджигатель, но медикам удалось спасти мужчину. Полиции пришлось взять обвиняемого под охрану, чтобы предотвратить возможный самосуд со стороны местных жителей и родных потерпевших.

"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в ведомстве.

Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
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