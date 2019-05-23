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23.05.2019 08:46
Проект: В регионах

Труба растет вверх

Развитие металлообрабатывающей отрасли на Урале получило новый импульс
Текст: Татьяна Казанцева (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 110(7868)
За последние пять лет на Синарском трубном заводе освоено более 100 новых видов продукции, 80 из которых произведено в рамках срочных и приоритетных заказов потребителей. По словам управляющего директора ПАО "СинТЗ" Вячеслава Гагаринова, завод отгружает потребителям в среднем около 20 новых видов труб в год.
Фото: Татьяна Андреева/РГ СинТЗ постоянно модернизирует производство и осваивает выпуск новых видов продукции. Фото: Татьяна Андреева/РГ
СинТЗ постоянно модернизирует производство и осваивает выпуск новых видов продукции. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Одни из основных партнеров СинТЗ - российские нефтяники и газовики, которые раньше закупали "особые", высокотехнологичные трубы за рубежом. В их числе "Роснефть", "Сургутнефтегаз", "ЛУКОЙЛ", "Газпром", "Газпром нефть", "Татнефть", "НОВАТЭК". Несмотря на солидный возраст (на днях завод отметил 85-летие), перестроиться на выпуск высокотехнологичной продукции Синарский трубный сумел быстро. Заводчане и их партнеры констатируют: предприятие не просто уверенно стоит на ногах - оно стремительно развивается. Сегодня это цифровое производство, огромные цеха, автоматика и новейшие технологии.

- К юбилею мы подошли с хорошими результатами - в 2018 году выпустили 35-миллионную тонну труб. Выполняем производственную программу: по итогам прошлого года отгрузили более 612 тысяч тонн стальных труб. В структуре отгрузки мы видим увеличение в 1, 6 раза объема высокотехнологичной продукции - труб нефтяного сортамента с соединениями премиального класса, - констатирует Вячеслав Гагаринов.

В истории предприятия были и "золотые", и довольно непростые времена. Родившийся в середине тридцатых годов прошлого века - в эпоху индустриализации страны - трубный завод в Каменске-Уральском выдал первую продукцию в 1934-м. Уникальный труболитейный цех долго не имел мировых аналогов. С тех пор завод неоднократно модернизировался - создавались новые производства, совершенствовались действующие мощности и оборудование. В 1961 году здесь был запущен крупнейший в Европе трубоволочильный цех, в 1963-м введен в строй труболитейный цех № 2. В 1970-е в связи с бурным развитием добычи российского черного золота предприятие освоило производство труб нефтяного сортамента. Затем выпускал продукцию для оборонщиков и нефтяников, авиаторов и атомщиков. Девяностые годы стали для каменских трубников, как и для всей страны, серьезным испытанием, поэтому главным достижением того времени на заводе считают сохранение коллектива. В начале "нулевых" СинТЗ вошел в состав Трубной Металлургической Компании и начался подъем производства.

Сегодня предприятие тоже можно считать уникальным: на одной производственной площадке в Каменске-Уральском выпускают широкий спектр трубной продукции - от углеродистых холоднодеформированных труб диаметром 5 миллиметров, используемых в машиностроении, до обсадных труб, используемых в нефтегазовой отрасли. Также на заводе выпускается большой сортамент нержавеющих холоднодеформированных и сварных труб предприятием ТМК-ИНОКС (совместное предприятие ТМК и госкорпорации "Роснано").

- Особое значение мы придаем разработке новых видов продукции. Поэтому ежегодно модернизируем производство. В 2019 году в наших планах освоить до 1,4 миллиарда рублей, что на 27 процентов больше, чем в прошлом году. Именно на это в первую очередь направлена и инвестиционная программа нынешнего года, - сообщил Вячеслав Гагаринов.

На Синарском трубном заводе выпускают широкий спектр современной продукции

Что это означает? Планируется, что в рамках инвестпрограммы будут установлены новые станки для производства высокотехнологичной резьбы на трубах и муфтах, обновлены линии отделочных операций. Уже ведется наладка оборудования линии финишной отделки труб, которая предусматривает в автоматическом режиме взвешивание, измерение длины, клеймение, окраску маркировки продукции, а также формирование и увязку пакетов труб.

СинТЗ тесно работает с заказчиками, и даже в юбилейный день здесь не перестают обсуждать производственные моменты. Нескольким десяткам гостей, в том числе представителям добывающих компаний из Самары, Подольска, Нового Уренгоя, показали цеха и обсудили нюансы производства насосно-компрессорных обсадных и бурильных труб. По словам главного инженера предприятия Евгения Засельского, трубники внимательно относятся к научным и техническим новинкам, изучают имеющийся мировой опыт.

- С конца 2013 года предприятие совместно с Российским научно-исследовательским институтом трубной промышленности реализует проект, цель которого - разработка стойкого в эксплуатации материала. С 2010 года активно осваиваем производство устойчивых к агрессивным средам труб с 13-процентным содержанием хрома. В 2018 году СинТЗ произвел и отгрузил насосно-компрессорные трубы для компании "Роснефть" по проекту "Вечная скважина". Это особая технология изготовления труб со специальными техническими характеристиками. Гарантия их эксплуатации до 15 лет, что для условий добычи нефти и газа очень хороший срок. Эта продукция не имеет аналогов, - рассказал Евгений Засельский.

Сложные, особо устойчивые к холоду и коррозии обсадные, насосно-компрессорные и теплоизолированные лифтовые трубы, предназначенные для добычи нефти и газа в районах вечной мерзлоты, уже сейчас востребованы в Арктике. Условия добычи углеводородов на месторождениях в районах Заполярья в России, пожалуй, самые жесткие в мире - и столь же суровые требования предъявляются к трубам. По мнению экспертов, каменские высокотехнологичные изделия им в полной мере соответствуют. Сейчас на СинТЗ занимаются подготовкой к производству новых видов труб для месторождений Газпрома в рамках проекта "будущей вещи".

Кстати

Одновременно с поставками импортозамещающей продукции для российского ТЭК растет и экспорт: в 2018 году более 12 процентов продукции СинТЗ отгрузил зарубежным покупателям. "Потенциально мы можем отгружать на экспорт больше, но в первую очередь удовлетворяем запросы потребителей в России", - отмечает Вячеслав Гагаринов. Тем не менее список стран, куда поставляются трубы СинТЗ, состоит из нескольких десятков - в нем не только Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Армения, но и Египет, Турция, Индия, государства ЕС и Южной Америки.

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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