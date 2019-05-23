Территория Ямала, как две Японии или полторы Франции. Но плотность населения такова, что в среднем на двух квадратных километрах живет один человек. В округе всего 14 населенных пунктов, в которых число жителей превышает пять тысяч человек. К демографической картине нужно добавить, что зима в этих краях длится восемь месяцев в году, а температура порой опускается ниже минус 50 градусов. В межсезонье сообщение между многими населенными пунктами прекращается, потому что дороги в прямом смысле тают. При этом на большей части территории Ямала автомобильного сообщения нет в принципе, тогда как расстояние между поселками - 200-600 километров.

Все эти экстремальные факторы власти и специалисты вынуждены были учитывать, когда формировали схему сбора, сортировки и утилизации твердых коммунальных отходов. Еще до старта экологической реформы округ выступил с инициативой, чтобы особенности арктических регионов были учтены в законах, регулирующих обращение с отходами. Как отмечают власти Ямала, часть предложений была принята сразу, часть сейчас находится в разработке, проводятся расчеты.

Вот лишь один из примеров. По закону мусор не должен накапливаться в муниципалитетах больше 11 месяцев. Его нужно либо рассортировать и переработать, либо вывезти для утилизации. Но вот вопрос: как быть с отходами в населенных пунктах с населением 100-200 человек, которые к тому же расположены за сотни километров друг от друга? Там необходимый для транспортировки объем мусора накапливается до семи лет. Дело в том, что вывозить его отсюда можно только летом, когда открывается навигация по рекам - в другое время года сообщения нет. Грузоподъемность баржи - 200 тонн, за 11 месяцев можно насобирать от силы тонн пять ТКО. Но платить-то приходится за всю баржу, а расходы на транспортировку неизбежно включаются в тариф. Специалисты подсчитали: если бездумно применить эту схему, рост платы населения за вывоз отходов может вырасти в 27 раз (!).

Сегодня, к слову, на Ямале плата за вывоз, сортировку и утилизацию ТКО составляет 150 рублей с человека, тогда как полная стоимость - 700 рублей. Регион вынужден финансировать львиную долю из бюджета, иначе многим семьям вывоз мусора будет не по карману. Представьте, семье из трех человек пришлось бы заплатить 2100 рублей, из пяти - 3500 рублей в месяц.

На Ямале разработали транспортно-логистическую схему, которая позволяет в суровых условиях Арктики нести наименьшие потери. В труднодоступных населенных пунктах, где меньше 200 жителей, организуют так называемые объекты замкнутого цикла. Такие комплексы включают площадки, где ТКО копят и сортируют. Полезные фракции - бумагу, пластик и прочие - прессуют, обрабатывают. Из небольших деревень и поселков их доставляют на мусороперегрузочные станции, где снова группируют до нужного объема и для дальнейшей отправки на переработку: летом - водным транспортом, в холодное время года - по зимникам. Планируется накапливать на специальных площадках и опасные отходы для дальнейшей транспортировки на объекты обезвреживания и утилизации.

Строить мусороперерабатывающие заводы на Ямале нерентабельно: для них просто не хватит сырья. Проще отправлять его в соседние регионы, где такие предприятия уже есть

Часть ТКО в малонаселенных поселках планируют сжигать без остатка в специальных экологически чистых установках, при этом еще и получая энергию. На Ямале пилотным стал Шурышкарский район - там уже созданы и укомплектованы три площадки для временного размещения отходов. Они оборудованы локальными очистными сооружениями, ливнестоком и т.д. На площадках расположены компакторы со сменными контейнерами для накопления и раздельного хранения отходов: отдельно размещаются картон, бумага, стекло, алюминиевые банки, ПЭТ, ртутьсодержащие лампы, батарейки.

Для перевозки отходов в регионе закупают транспорт, вплоть до вездеходов, оборудованных грузоподъемной системой типа "мультилифт". Установка на объектах современного оборудования позволит свести к минимуму негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, будет закрыт вопрос строительства дорогостоящего полигона.

При этом на Ямале подсчитали, что строить мусороперерабатывающие заводы здесь нерентабельно: для них просто не хватит сырья. Проще отсортированные спрессованные полезные фракции отправлять в соседние регионы, где такие предприятия уже есть, например в Тюменскую, Свердловскую области.

Разработанную схему, как отмечают на Ямале, нельзя считать идеальной, утвержденной на века: сама жизнь вносит коррективы. Так, недавно министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин предложил использовать в арктических регионах плазменное сжигание мусора - технология позволяет сжигать ТКО практически без остатка, с максимальным получением тепла и без вреда для экологии. Подобные установки уже действуют в европейских странах.

- У нас тоже есть такие наработки, но пока не в широком использовании. Сейчас мы заключаем соглашение с Курчатовским центром для отработки технологии, - сообщил Кобылкин.

Какая оптимальная "формула" будет в итоге выведена для Ямала и других регионов Крайнего Севера, покажут тщательные расчеты и использование новых технологий на практике. В любом случае хорошо уже то, что процесс пошел, а значит, в перспективе мусорные монбланы в регионах станут ниже.

Справка РГ

Территориальная схема до 2025 года в ЯНАО предусматривает обустройство 184 объектов обращения с ТКО, в том числе девять полигонов, три мусоросортировочных завода в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске. Кроме того, 172 объекта, осуществляющих накопление, размещение, обработку, обезвреживание и утилизацию отходов.