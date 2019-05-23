Текущий год для ПАО "Транснефть", крупнейшей нефтепроводной компании в мире, проходит под знаком охраны труда. Только в одном из ее подразделений - "Транснефть - Сибирь" - свыше 10 тысяч работников, которые заняты на десятках промышленных объектов, расположенных на огромной территории всей Западной Сибири.

Приоритетность жизни и здоровья этих людей - один из базовых принципов стратегии акционерного общества в области охраны труда, энергоэффективности, промышленной и экологической безопасности. Здесь неустанно подчеркивают: превыше всего ценность жизни. Об используемых методах и инструментарии, о достигнутых результатах говорим с руководителем службы охраны труда управления безопасности труда и производственного контроля АО "Транснефть - Сибирь" Сергеем Пузыревым.

- Безопасность труда, высокая культура производства - одни из главных повседневных задач. Наскоком их, как понимаете, не решить, необходимо годами проводить последовательную политику, понятную каждому сотруднику, и с участием каждого сотрудника,- подчеркивает он. - Я давно в штате компании, могу сравнивать далекие годы с нынешними: техническое оснащение наших производственных участков разительно изменилось, условия труда стали намного лучше. Сейчас и средств в охрану труда вкладывается значительно больше. Когда-то списки рабочих мест с вредными условиями труда считались "вечными", а сейчас периодически пересматриваются, поскольку работодатель получил возможность в той или иной мере обезопасить работников, существенно уменьшить или свести к минимуму воздействие неблагоприятных факторов.

Любопытно, Сергей Владимирович, каким именно образом это удается?

Сергей Пузырев: За последние два года 97 рабочих мест переведены из класса "вредные" в класс "допустимые". Приведу примеры. Работу аппаратчиков воздухоразделения и машинистов компрессорной установки стационарной кислородо-азотодобывающей станции всегда сопровождал сильный шум. Мощность звуковой агрессии удалось ощутимо снизить посредством переноса операторной из машинного зала. Эксперты аккредитованной организации замерили уровень децибел до и после модернизации рабочего места, данные направили в профильный государственный орган. То есть целая группа специалистов анализирует, оценивает полученный результат, и только после этого принимается решение об изменении статуса.

Схожим образом - путем использования изоляционных материалов - было уменьшено негативное воздействие сильного шума и вибрации на машинистов вездеходов-болотоходов.

Подобного рода новации активно внедряются на Тюменском ремонтно-механическом заводе, филиале общества "Транснефть - Сибирь".

Если не ошибаюсь, это предприятие сравнительно недавно отличилось в федеральном конкурсе?

Сергей Пузырев: Верно. В конце апреля были подведены итоги конкурса "Успех и безопасность", проводимого Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. Награждение победителей традиционно проходило на площадке всероссийской Недели охраны труда в Сочи. Заводу присуждены золотая медаль и диплом победителя как лучшему по организации работы в области охраны труда среди производственных организаций с численностью персонала свыше 500 человек.

Понятно, что отдельным вредным факторам мы не в силах что-либо противопоставить. Для сотрудников, на чьих рабочих местах даже при современном техническом уровне производства и организации труда мы не можем в полном объеме исключить воздействие вредных и опасных производственных факторов, установлены соответствующие компенсации. Вообще, замечу, в коллективном договоре "Транснефть - Сибирь" тщательно прописаны порядок и условия предоставления льгот тем или иным работникам, обеспечения их средствами индивидуальной и коллективной защиты, создания санитарно-бытовых условий.

Когда человек полон энергии, здоров, чувствует себя защищенным, у него выше производительность труда, снижается риск несчастных случаев

Компания обеспечивает сотрудникам достойные условия для отдыха, поддержания здоровья. Многие имеют возможность подлечиться в санаториях и профилакториях, отправить детей в комфортные летние и всесезонные лагеря. Компенсируем затраты на посещение фитнес-центров, бассейнов. Когда человек полон энергии, здоров, чувствует себя защищенным, он сосредоточен на работе, у него выше производительность труда, снижается риск несчастных случаев.

Тем не менее только формирования благоприятных условий недостаточно для профилактики травматизма на производстве. Без методов кнута и пряника, наверное, не обойтись. Конкретизируйте, что подразумевает практикуемая в компании коллективная ответственность за нарушение норм и правил охраны труда?

Сергей Пузырев: Положение о такой ответственности внесено в коллективный договор - после обсуждения в первичных профсоюзных организациях. Автоматически наказывать за нарушение всех, кто просто трудится рядом, было бы, разумеется, несправедливо. Внимательно изучаем, по какой причине и при каких обстоятельствах произошел несчастный случай. Допустил ли его сам пострадавший, сознательно пренебрегший определенными требованиями, или к тому привела недобросовестность его непосредственных начальников, ответственных лиц? Смотрим по цепочке, предусмотрел ли все меры безопасности руководитель, выдавший наряд-допуск, выполнил ли свои обязанности специалист по охране труда, проинструктировал ли работников ответственный за производство работ. Это объективное расследование для выявления истины и слабых звеньев системы.

Как известно, кто предупрежден, тот вооружен. Все несчастные случаи анализируются и систематизируются, по материалам наиболее часто происходящих снимаются ролики для корпоративного ТВ, их сопровождают информацией о мерах предотвращения аналогичных ситуаций, демонстрируют во всех подразделениях "Транснефти". С печальными примерами мы и мои коллеги знакомим наших работников во время их обучения, повышения квалификации, при приеме на работу новичков, при инструктаже. К слову, в числе вопросов по технике безопасности - тот, который требует от экзаменуемого знаний о деталях, причинах и последствиях последних несчастных случаев.

Ну а один из стимулов - конкурсное состязание коллективов на право носить звание лучшего подразделения по организации работы в области охраны труда. В этот раз, в 2019 году, лидером признано подразделение ЛПДС "Демьянское", где трудится свыше ста человек. У них переходящий кубок и 10-процентная премиальная надбавка к окладу, которую будут выплачивать в течение года.

В службе охраны труда "Транснефть - Сибирь" - 108 сотрудников. И для нас лучшая награда, когда о нашем существовании как бы "забывают". Значит, ситуация стабильная, нет поводов для тревоги.