На Урале объяснили отказ больницы принять инвалида-колясочника

Инцидент с инвалидом-колясочником, уснувшим на полу приемного отделения городской больницы Еманжелинска прокомментировали в челябинском минздраве. Отказ в госпитализации был вызван неадекватным состоянием пациента, сообщили "РГ" в ведомстве.

- Мужчина был вызван на плановую консультацию в отделение реабилитации городской больницы Еманжелинска, - пояснили в пресс-службе минздрава. - Приехал он позже назначенного срока, в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения на частной машине, без документов, подтверждающих личность и направления на госпитализацию. Попав в приемное отделение, вел себя буйно: разбил банкомат, выбил окно, нецензурно оскорблял медицинский персонал.

Далее события развивались по довольно странному сценарию. Руководство больницы было вынуждено вызвать полицию. Однако поскольку человек является инвалидом, в райотдел его не забрали.

Положить пациента без документов в больницу администрация учреждения также не могла. Кроме того, это поставило бы под угрозу здоровье и моральное состояние других пациентов.

В итоге после отъезда полиции инвалид устроился спать на полу, где его и сфотографировали на следующее утро посетители больницы. Размещенные в соцсетях фотографии вызвали негодование южноуральцев, предложивших наказать врачей за такое отношение к инвалиду-колясочнику. Однако каких-либо нарушений в действиях персонала в минздраве не усматривают.

- К утру пациент протрезвел, сумел назвать свое имя, получил рекомендации и был направлен в отделение по месту жительства в городе Бакал, - пояснили в ведомстве.