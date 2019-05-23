В Свердловской области проходит цикл мероприятий, посвященных Дню предпринимательства. Одной из первых стала встреча бизнес-сообщества региона с губернатором Евгением Куйвашевым, на которой представители предпринимательских объединений, а также руководители и собственники малых и средних компаний могли задать вопросы, предложить свои проекты напрямую главе региона.

За полтора часа общения обсудили около десятка самых разных проблем - от конкретных, касающихся одного малого предприятия, до системных, решение которых может изменить ситуацию в целой отрасли, а то и в нескольких смежных. Что интересно, многие вопросы оказались взаимосвязаны, хотя спикеры даже не были знакомы между собой. Так, гендиректор цементного завода из Сухого Лога Андрей Иммореев интересовался, каковы планы региональных властей в части стимулирования жилищного строительства: рост этой отрасли повлечет и увеличение потребления цемента. А президент союза предприятий стройиндустрии Свердловской области Александр Лощенко предложил строить в регионе прочные и долговечные бетонные дороги и мосты по новой технологии: это тоже подстегнет спрос на цемент, а также положительно отразится на развитии других видов бизнеса, зависящих от инфраструктуры, например грузоперевозок. Евгений Куйвашев поддержал идею реализовать пилотный проект и поручил проработать вопрос профильному областному министерству.

Отметим, что подобные встречи губернатора Свердловской области с предпринимателями стали регулярными - проект "Прямой контакт с губернатором" стартовал в 2016 году. Понятно, что далеко не все поднимаемые бизнесом проблемы могут быть решены на региональном уровне, но те вопросы, которые губернатор взял на карандаш или сразу же дал распоряжение подчиненным, сдвинулись с мертвой точки.

Например, на предыдущей встрече в августе 2018-го председатель совета облпотребсоюза Виктор Волянский предложил поддержать магазины на отдаленных территориях. Не секрет, что торговля не входит в число приоритетных направлений, а потому не может рассчитывать на гранты и субсидии. Действительно, доходность этого вида бизнеса довольно высока, да только не в глубинке: в дальние села, деревни, где живут два десятка пенсионеров, торговые сети калачом не заманишь. У местных жителей вся надежда на потребкооперацию, которая выполняет важную социальную миссию, снабжая селян самыми необходимыми товарами, порой себе в убыток. После встречи с главой региона предложение Волянского проработали в министерстве АПК и продовольствия, подготовлены поправки в нормативные акты: из областного бюджета будут выделяться субсидии муниципалитетам, которые, в свою очередь, станут возмещать торговому бизнесу затраты на ГСМ для доставки товаров в глубинку.

Комментарий

Елена Артюх, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области:

- У ИП, руководителей малых и даже средних предприятий не очень много возможностей прямого общения с губернатором. И то, что мы теперь проводим такие встречи регулярно, два раза в год, очень важно. Во-первых, в них участвуют руководители реальных компаний, а не функционеры. Во-вторых, вопросы, которые они поднимают, будут разрешены: по некоторым губернатор сразу же дал поручения, например, помочь нижнетагильским перевозчикам установить индивидуальный тариф для поддержания нормального качества своего подвижного состава. Такой формат общения показывает: бизнес и власть в Свердловской области смотрят в одну сторону. Задачи нацпроектов невозможно решить без консолидации усилий с бизнесом, который это тоже понимает и видит перспективу своего развития в выполнении государственных и муниципальных заказов.