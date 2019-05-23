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23.05.2019 06:16
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Самый твердый не выдержал

На родине первых российских алмазов прекратилась их добыча
Текст: Ксения Дубичева (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 110(7868)
Первые алмазы России (как и золото, платину, изумруды и многое другое) нашли на Урале, в долине реки Чусовой, ровно 190 лет назад. Где искать уральские алмазы сейчас, выяснял корреспондент "РГ".
Фото: Татьяна Андреева/РГ 90 процентов уральских алмазов - ювелирные. Фото: Татьяна Андреева/РГ
90 процентов уральских алмазов - ювелирные. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Мы знаем, кто именно нашел самый первый российский алмаз - 14-летний крепостной Павлик Попов, "имея в виду награждение за открытие любопытных камней". Камень весом 105 миллиграммов он отыскал среди кварцевых галек примерно на границе сегодняшних Пермского края и Свердловской области - на Крестовоздвиженских приисках, а его "награждением" стала вольная.

Фото: Сайт компании "Алроса"
В Якутии добыли крупнейший алмаз

Алмазы находили и на восточном склоне Уральских гор, в верховьях рек Туры, Салды, Тагила, Режа, Нейвы и даже в теперешних границах уральской столицы. В 1831-м там, где ныне дачный поселок Малый Исток, на реке Исеть нашли четыре алмаза. Один из них сейчас хранится в музее Санкт-Петербургского горного университета.

В коллекции Уральского геологического музея около 20 каратов уральских алмазов, самый крупный - в один карат.

- До революции находки алмазов совершались у нас эпизодически и случайно. В общей сложности обнаружили около трехсот камней, и кто знает, сколько еще кристаллов были  стерты в порошок. Зная, что алмаз - самый прочный минерал, находки проверяли просто - клали на наковальню и били молотком, как заповедал Плиний Старший: если камень разлетится, значит, не алмаз. Но алмаз раскалывается довольно легко. Он твердый, но хрупкий, - рассказывает Дмитрий Клейменов, директор Уральского геологического музея, где в эти дни выставлены первые алмазы России.

Интерес к минералу подогрела индустриализация. Советская Россия камень не добывала, а импортировала, тратя валютные резервы, хотя к тому времени алмазы широко применялись в металлообрабатывающей, камнерезной и абразивной отраслях, а также при бурении твердых пород. В 1936-м началось системное изучение алмазоносности Урала, открыты россыпи на Вижае и налажена промышленная добыча.

В 2014-м после продажи единственного остававшегося на Урале алмазодобывающего предприятия иностранному инвестору, его обанкротили, добыча прекратилась

Урал оставался единственным источником алмазов в стране вплоть до 1955-го, когда якутские кимберлиты потеснили уральские россыпи. К этому времени на Урале было известно 97 мест находок алмазов. В Пермском крае добывали примерно один карат на 25 кубометров породы, около 40 килограммов (200 тысяч карат) в год. Разведанных запасов только промышленных категорий алмазов в этом регионе - на полтора миллиона карат.

Фото: ОТВ
На Среднем Урале нашли уникальные изумруды-близнецы

Однако при всем этом богатстве сейчас Урал, что называется, задвинули на задворки алмазной геологии - не помогла ни бесспорная чистота камня, ни экономичность дражной добычи. В 2014-м после продажи единственного остававшегося алмазодобывающего предприятия иностранному инвестору, его обанкротили, добыча прекратилась.

- И сейчас в нашем алмазоносном районе не происходит ровным счетом ничего, - с горечью констатирует геолог Юрий Пактовский, старший преподаватель геологического факультета Пермского госуниверситета. - Дражный флот распилили на металлолом, остов добывающей фабрики, украшенный изразцами, разрушается. Хотя запасы разведаны, ресурсы для добычи есть...

Возможно, вскоре алмазным "местом силы" станет Александровский район: добывающая компания получила лицензии на разведку и разработку двух участков. По условиям лицензии добычу можно будет начать только в 2021 году.

Справка РГ

Как известно, Россия - самая богатая алмазами страна в мире, удерживающая первенство среди 43 стран, где добывают этот минерал: российские запасы составляют треть мировых.

"Алмаз чистой воды" - это как раз про уральские камни, которые отличаются химической чистотой и соответственно высоким качеством. В среднем они стоят в десять раз дороже якутских - приблизительно 700 долларов за карат против 70-ти. Из-за длительного нахождения в россыпях кристаллы прошли "естественный отбор": свыше 90 процентов уральских алмазов - ювелирные (в якутских месторождениях ювелирных алмазов всего 30 процентов, остальные - промышленного качества).

Самый крупный уральский алмаз - в 35 карат (1,7 на 2 сантиметра) - найден в 2004-м: его распилили натрое и огранили три бриллианта. Среди уральских алмазов преобладают бесцветные и слабоокрашенные кристаллы среднего размера 2-5 миллиметров в поперечнике, встречаются голубоватые, золотисто-желтые, вишнево-дымчатые, реже - медово-желтые и серо-черные, а самые редкие - молочно-белые и аметистово-красные. Средний возраст уральских алмазов - миллиард лет.

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