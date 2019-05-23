Родители выпускников Ямала получат право на оплату их проезда к месту отдыха

Комитет по экономической политике, бюджету и финансам рекомендует депутатам принять в окончательном чтении поправки в региональный закон "О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых за счет средств окружного бюджета, Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа".

Проектом закона уточняется категория неработающих членов семьи работника, которым работодатель один раз в два года оплачивает стоимость проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (каникул, отдыха) и обратно.

Как пояснил председатель комитета Виктор Казарин, в ходе правоприменительной практики выявились трудности реализации закона: "В случае, когда детям работника на момент окончания школы исполнилось 18 лет, но в период использования так называемого льготного проезда они еще не были зачислены в вузы и образовательные организации среднего профессионального образования, родители теряли право на оплату их проезда к месту отдыха". По мнению депутата, это связано с тем, что действующие нормы были установлены до введения в школах одиннадцатилетнего образования: "Дети, рожденные с 1 января по 31 августа, поступившие в 1 классы в полные 7 лет, на момент окончания обучения теперь становятся совершеннолетними".

Напомним, по действующему законодательству оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно предоставляется родителям школьников до 18 лет и студентов очной формы обучения до достижения ими возраста 23 лет.

Нововведения же предлагают к неработающим членам семьи работника отнести детей, достигших возраста 18 лет, в течение трех месяцев с момента окончания общеобразовательных организаций. На сегодняшний день на Ямале численность таких детей составляет 1 088 человек. Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.

На реализацию данной нормы потребуется дополнительное финансирование в размере свыше 26 млн рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета - 13 млн рублей, и за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования около 13 млн рублей.

Проект закона был принят в первом чтении на заседании окружного парламента 18 апреля. Он был внесен депутатами окружного парламента Сергеем Ямкиным и Виктором Казариным и разработан по итогам совместного заседания Молодежного парламента при Законодательном Собрании автономного округа и Совета молодых ученых и специалистов при Губернаторе региона, а также на основании обращений граждан.

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