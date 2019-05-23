Уральские туроператоры сообщили кольцовским таможенникам о планах трех тысяч китайцев посетить столицу Среднего Урала в летние месяцы.

Сейчас формируются списки граждан КНР, которые выразили желание побывать в Екатеринбурге, рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. По словам туроператоров, заявки подали 80 групп из 30-40 граждан каждая. Учет потенциальных гостей ведут для организации ускоренного и упрощенного режима прохождения контроля. Участники таких тургрупп смогут провести в России без визы 15 дней. Кроме того, им обещан гид (планируется, что уже в аэропорту он расскажет о правилах ввоза и вывоза товаров) и выборочный таможенный контроль.

По словам заместителя начальника таможенного поста Сергея Боровика, иностранцы смогут вернуть себе часть стоимости купленных сувениров через систему Tax Free.

- В зоне таможенного контроля есть стойка Tax Free. Иностранцу нужно предоставить таможеннику товар и чеки на него. Мы отправляем сведения уполномоченному оператору, который вернет часть НДС от покупок. Есть два условия: за день туристу необходимо потратить более 10 тысяч рублей, а магазины должны быть подключены к системе Tax Free, - рассказал он.

Только с начала 2019 года граждане Китая предъявили в Кольцово чеки на несколько сотен товаров. В основном китайские туристы увозят с собой российские продукты и сувениры, а также одежду и обувь мировых брендов.