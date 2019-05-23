В Челябинске опровергли установку мусорных контейнеров в троллейбусах

Растиражированная в СМИ новость об установке контейнеров для раздельного сбора мусора в челябинских троллейбусах оказалась фейком. Инициативу экоактивистов в четверг опровергли в управлении челябинского горэлектротранспорта.

- Ничего подобного у нас нет и не было, - сообщила "РГ" официальный представитель "Челяб ГЭТ" Екатерина Непогодина. - Установка мусорных контейнеров в общественном транспорте недопустима, так как это является грубым нарушением норм безопасности и перевозки пассажиров.

Между тем, появившееся в соцсетях видео установленного в троллейбусе контейнера для раздельного сбора металла, бумаги, стекла и пластика наделало в городе много шума. Челябинцы наперебой обсуждали странную инициативу и предлагали заодно укомплектовать троллейбусы еще и биотуалетами. А еще разрешить в них торговлю продуктами питания и напитками, чтобы разом решить проблему рентабельности перевозок.

Другие откровенно возмущались, что к контейнеру, занявшему почти половину задней площадки троллейбуса, в часы пик неминуемо будут прижимать пассажиров, вынужденных дышать смрадом от его содержимого. В общем, поверили…

А значит, организаторы псевдоэксперимента своей цели, по-видимому, добились - привлекли внимание сограждан к проблеме раздельного сбора ТБО, а заодно и обратили внимание на новые спецконтейнеры, которые вскоре должны появиться в городе.

- На выходных мы участвовали в фестивале в парке Гагарина с контейнером по раздельному сбору отходов. И мы поняли, что люди не замечают наш контейнер, поэтому решили попробовать установить его в транспорте, - пояснили в соцсетях шутники.

Вероятно, из ЦПКиО имени Гагарина активисты возвращались с контейнером на троллейбусе. Поместили его на задней площадке, сняли на мобильный телефон и разметили видео в соцсетях с комментарием о новой инициативе.

Интересно, заплатили ли они за провоз негабаритного багажа? В ЧелябГЭТе на этот вопрос ответить затруднились. По словам Непогодиной, служебную проверку ввиду малозначительности происшествия в управлении не проводили.