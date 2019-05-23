В Югру прибыла делегация Венгрии во главе с послом Норбертом Конкоем

Чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в России Норберт Конкой находится в эти дни в Югре с рабочим визитом. Он уже провел несколько деловых встреч, в том числе с губернатором региона Натальей Комаровой, посетил культурные, образовательные и промышленные объекты, принял участие в открытии международного молодежного фестиваля "Финно-угорская весна-2019".

- У Югры и Венгрии - успешный опыт партнерства и высокий потенциал для развития сотрудничества, - отметила Наталья Комарова, приветствуя венгерскую делегацию.

Глава региона отметила позитивные изменения в товарообороте между двумя регионами. За прошлый год он составил 225 тысяч долларов, увеличившись в пятнадцать раз по сравнению с 2017-м годом.

Между тем в 2016 году объем торгового взаимодействия составлял четыре миллиона долларов. Губернатор Югры признала, что сторонам есть к чему стремиться, и выразила пожелание превысить рекорд в торговых взаимоотношениях.

Как отметила Наталья Комарова, в ходе визита югорской делегации в Венгрию три месяца назад уже достигнуты договоренности о заключении шести экспортных контрактов на поставку пиломатериалов из Югры в Венгрию.

Одно из соглашений - между югорским лесопромышленным комбинатом "Хольц" и венгерской компанией Szomex Kft. В прошлом году "Хольц" заключил контракт с венгерской компанией Marketconsult Kft на поставку пиломатериалов на сумму миллион евро, и продукция уже уходит в эту страну по плану.

Венгерским партнерам - компании "Полюс", специализирующейся на строительстве в области энергетики, предложено участие в строительстве в Югорске котельных с автоматизированной системой управления, а также эксплуатировании городской системы теплоснабжения. Заказчиком проекта выступает администрация Югорска, концессионером - екатеринбургская компания "Теплый город". Объем государственно-частных инвестиций в этот проект в течение 4 лет составит 1,5 млрд рублей.

- Я с большим интересом следил за вашим визитом в Венгрию и подписанная программа о сотрудничестве может придать новый импульс взаимоотношениям между Венгрией и Югрой, - подчеркнул Норберт Конкой.

По словам Норберта Конкоя, венгерская дипломатия сегодня - это инвестиции, товарооборот, новые технологии... Задача посла заключается именно в установлении полезных деловых контактов между регионами. Реализация совместных венгерско-российских проектов имеет значительный потенциал.

- В основном мы предлагаем сотрудничество в таких областях, как водное хозяйство, строительство и модернизация водопроводных и канализационных сетей, переработка отходов, строительство, здравоохранение, пищевая промышленность, - обратил внимание глава венгерского дипломатического корпуса.

Делегация из Венгрии посетила окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска. Норберт Конкой подчеркнул, что впечатлен современными достижениями:

- Жители здесь имеют бесплатный и быстрый доступ к современным и самым высоким технологиям. Применяемая в Югре телемедицина - это будущее, она связывает отдаленные населенные пункты. Это очень полезный опыт, и я буду обязательно рассказывать о нем в Венгрии.

Норберт Конкой прилетел в Ханты-Мансийск первый раз в жизни и, как признается, получил яркое впечатление.

- Очень важно, чтобы послы находились не только в Москве, но и выезжали, выстраивали сотрудничество с регионами. Для нас, венгров, приехать в Югру - это как приехать домой, - подчеркнул Норберт Конкой.