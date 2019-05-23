В Курганской области школьник умер после урока физкультуры

В Курганской области следователи проводят проверку по факту смерти 15-летнего подростка после урока физкультуры в школе поселка Варгаши. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным ведомства, школьнику стало плохо во время урока физкультуры еще 13 мая. Юноша почувствовал себя плохо и упал, после чего был экстренно госпитализирован в районную больницу. Врачи оценивали его состояние как тяжелое, через некоторое время мальчика перевели в детскую больницу имени Красного Креста в Кургане. Несмотря на усилия врачей, юноша скончался 18 мая. Причина его смерти устанавливается.

По данному факту сотрудники СК проводят доследственную проверку, устанавливаются все обстоятельства трагедии. Следователи также дадут правовую оценку должностным лицам.