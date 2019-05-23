Новости

24 мая в Москве стартует гастрономический фестиваль "Рыбная неделя" 17:49
"Черные банкиры" в Костроме обналичили 122 миллиона рублей 17:45
В Архангельске няню, отравившую малыша солью, осудили на 14 лет 17:42
В Курганской области школьник умер после урока физкультуры 17:39
В Израиле воссоздали пиво 5000-летней давности 17:28
Путин призвал бывших губернаторов помочь своим преемникам 17:25
Ряд улиц на юго-востоке Москвы закроют для автомобилей в ближайшие выходные 17:24
Переход на дистанционную работу сэкономит триллион рублей 17:24
Вышел трейлер нового "Терминатора" - с Сарой Коннор и Шварценеггером 17:20
МИД: Иран имеет право прекратить выполнение ряда условий ядерной сделки 17:11
Названа основная причина рака у людей в возрасте 20 лет и старше 17:05
Видео: первые и последние кадры "Игры престолов" собрали в один клип 17:02
Главы МИД РФ и Беларуси проведут переговоры в Москве 17:00
Паулу Феррейра и Тони Надаль будут тренировать гостей Sani Resort 16:59
Путин обещал Инфантино поддержку в деле развития футбола 16:49
Александр Беглов пообещал поддержку журналам Петербурга 16:48
Лавров проведет переговоры с главой МИД Кубы 16:42
Матвиенко назвала обоснованным роспуск Верховной рады 16:38
Браконьера под Владимиром задержали за убийство егеря 16:37
ТПП: Правки в закон о госзакупках упростит работу поставщикам 16:26
Москвичей предупредили о девятибалльных пробках 16:26
МВД создаст базу данных ДНК всех фигурантов уголовных дел 16:25
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь 16:18
Видео: Пакистан испытал ракету, способную нести ядерный заряд 16:18
Какие машины берут напрокат туристы в Москве 16:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
23.05.2019 17:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Курганской области школьник умер после урока физкультуры

В Курганской области следователи проводят проверку по факту смерти 15-летнего подростка после урока физкультуры в школе поселка Варгаши. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

В Архангельске 14-летняя девочка скончалась после бега на физкультуре

По данным ведомства, школьнику стало плохо во время урока физкультуры еще 13 мая. Юноша почувствовал себя плохо и упал, после чего был экстренно госпитализирован в районную больницу. Врачи оценивали его состояние как тяжелое, через некоторое время мальчика перевели в детскую больницу имени Красного Креста в Кургане. Несмотря на усилия врачей, юноша скончался 18 мая. Причина его смерти устанавливается.

По данному факту сотрудники СК проводят доследственную проверку, устанавливаются все обстоятельства трагедии. Следователи также дадут правовую оценку должностным лицам.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал бывших губернаторов помочь своим преемникам
МВД создаст базу данных ДНК всех фигурантов уголовных дел
Билеты в новых плацкартных вагонах не будут дороже обычных
В Совфеде ответили на призыв НАТО покинуть Крым
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России