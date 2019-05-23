РФ и Беларусь решили очищать нефтепровод "Дружба" без Польши

Россия и Беларусь окончательно согласовали все технические детали "дорожной карты" по очистке экспортного трубопровода "Дружба" от загрязненной дихлорэтаном нефти. Документ был утвержден вице-премьером РФ Дмитрием Козаком и его белорусским коллегой Игорем Ляшенко на встрече 23 мая, сообщил журналистам представитель Козака Илья Джус.

"Благодаря конструктивной позиции Беларуси по восстановлению поставок в западном направлении удалось компенсировать не совсем непоследовательные действия польской стороны по устранению последствий инцидента. Согласно "дорожной карте", освобождение трубопровода до границы с Польшей будет произведено Беларусью и Россией без участия польской [стороны]. Расчетный срок возобновления поставок чистой нефти до границы с Польшей - не позднее середины июня", - сказал Илья Джус.

Дмитрий Козак также провел совещание с нефтекомпаниями и "Транснефтью" по восстановлению поставок кондиционной нефти в полном объеме. Ранее был реализован комплекс первоочередных мер, который позволил восстановить поставки нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба".

Концерн "Белнефтехим", участвовавший в переговорах, подтвердил договоренности сторон, уточнив, что к практической реализации "дорожной карты" стороны приступят 24 мая, передает "БелТА". В свою очередь, нефтетранспортная компания Польши PERN ранее сообщила, что возобновление поставок российской нефти в страну возможно 9 июня при условии признания жалоб, поданных немецкими и польскими заводами, на качество поставленного ранее сырья. Предполагается, что до этого срока поток в трубопроводе будет полностью очищен.

Экспортный поток в нефтепроводе "Дружба", обеспечивающем поставки в Беларусь и далее в сопредельные европейские страны, был загрязнен в апреле на территории Самарской области. В трубу была слита партия с дихлорэтаном для сокрытия кражи сырья, по этому делу сейчас в России ведется расследование. "Грязная" нефть, ушедшая на экспорт, вынудила некоторые страны приостановить прием нефти и ее переработку, так как это было опасно для перерабатывающего оборудования.

Польша тоже прекратила прием российской нефти по "Дружбе", заместив ее импортом через морской терминал в Гданьске и стратегическими резервами, при этом она использует загрязненную нефть в небольших количествах. Позднее, когда было решено вытеснять физически загрязненный поток из трубы, заводы в Польше и Германии не смогли договориться, как разделить это сырье (около миллиона тонн), сообщал ТАСС со ссылкой на польский портал Biznesalert.