РФС задумался об увеличении числа команд Премьер-лиги

Новости

24 мая в Москве стартует гастрономический фестиваль "Рыбная неделя" 17:49
"Черные банкиры" в Костроме обналичили 122 миллиона рублей 17:45
В Архангельске няню, отравившую малыша солью, осудили на 14 лет 17:42
В Курганской области школьник умер после урока физкультуры 17:39
В Израиле воссоздали пиво 5000-летней давности 17:28
Путин призвал бывших губернаторов помочь своим преемникам 17:25
Ряд улиц на юго-востоке Москвы закроют для автомобилей в ближайшие выходные 17:24
Переход на дистанционную работу сэкономит триллион рублей 17:24
Вышел трейлер нового "Терминатора" - с Сарой Коннор и Шварценеггером 17:20
МИД: Иран имеет право прекратить выполнение ряда условий ядерной сделки 17:11
Названа основная причина рака у людей в возрасте 20 лет и старше 17:05
Видео: первые и последние кадры "Игры престолов" собрали в один клип 17:02
Главы МИД РФ и Беларуси проведут переговоры в Москве 17:00
Паулу Феррейра и Тони Надаль будут тренировать гостей Sani Resort 16:59
Путин обещал Инфантино поддержку в деле развития футбола 16:49
Александр Беглов пообещал поддержку журналам Петербурга 16:48
Лавров проведет переговоры с главой МИД Кубы 16:42
Матвиенко назвала обоснованным роспуск Верховной рады 16:38
Браконьера под Владимиром задержали за убийство егеря 16:37
ТПП: Правки в закон о госзакупках упростит работу поставщикам 16:26
Москвичей предупредили о девятибалльных пробках 16:26
МВД создаст базу данных ДНК всех фигурантов уголовных дел 16:25
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь 16:18
Видео: Пакистан испытал ракету, способную нести ядерный заряд 16:18
Какие машины берут напрокат туристы в Москве 16:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
23.05.2019 17:46
Рубрика: Спорт

РФС задумался об увеличении числа команд Премьер-лиги

Текст: Артур Нанян
Российский футбольный союз (РФС) не исключает возможности увеличения количества команд отечественной Премьер-лиги с 16 до 18. Это может произойти не ранее сезона 2020/21.
Фото: Александр Демьянчук/ ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ ТАСС

Для справки: в чемпионатах России 1993, 1996 и 1997 годов принимали участие 18 клубов. Сейчас в Премьер-лиге соревнуются 16 команд.

На сегодняшнем исполкоме РФС был поднят еще один вопрос - лимит на легионеров. Как сообщил после мероприятия президент российской Премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин, решение по данному моменту отложили до середины июня.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Определились все участники футбольных еврокубков от России

На данный момент в РПЛ действует лимит по схеме "6+5". По нему одновременно на поле могут находиться не больше шести иностранцев. "Выбор между "8+17" (не больше восьми легионеров в заявке клуба), и тем, чтобы сохранить нынешнюю формулу", - отметил Прядкин.

Как и в случае с возможным увеличением числа команд, изменения в лимите на легионеров могут вступить в силу с сезона 2020/21.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Российская премьер-лига
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал бывших губернаторов помочь своим преемникам
МВД создаст базу данных ДНК всех фигурантов уголовных дел
Билеты в новых плацкартных вагонах не будут дороже обычных
В Совфеде ответили на призыв НАТО покинуть Крым
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России