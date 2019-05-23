РФС задумался об увеличении числа команд Премьер-лиги

Российский футбольный союз (РФС) не исключает возможности увеличения количества команд отечественной Премьер-лиги с 16 до 18. Это может произойти не ранее сезона 2020/21.

Для справки: в чемпионатах России 1993, 1996 и 1997 годов принимали участие 18 клубов. Сейчас в Премьер-лиге соревнуются 16 команд.

На сегодняшнем исполкоме РФС был поднят еще один вопрос - лимит на легионеров. Как сообщил после мероприятия президент российской Премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин, решение по данному моменту отложили до середины июня.

На данный момент в РПЛ действует лимит по схеме "6+5". По нему одновременно на поле могут находиться не больше шести иностранцев. "Выбор между "8+17" (не больше восьми легионеров в заявке клуба), и тем, чтобы сохранить нынешнюю формулу", - отметил Прядкин.

Как и в случае с возможным увеличением числа команд, изменения в лимите на легионеров могут вступить в силу с сезона 2020/21.