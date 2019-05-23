Роскачество нашло плесень в глазированных сырках

Роскачество исследовало глазированные сырки 29 популярных брендов. Претендентов на Знак качества среди них не нашлось.

"Правильный" глазированный сырок - это продукт без стабилизаторов, консервантов и растительных жиров. Но далеко не все сырки производятся по "правильной" технологии.

Из сырков 29 торговых марок 19 были "настоящими", два - с добавлением консервантов и восемь - сырки с фантазийными названиями с заменителем молочного жира. Нарушения и недостатки были найдены в товарах всех брендов.

Хорошая новость: в сырках не было ГМО, пестицидов, радионуклидов, тяжелых металлов, афлатоксина М1, садьмонеллы и стафилококка. Не было в них и превышений по содержанию антибиотиков.

В натуральных глазированных сырках 15 брендов были найдены дрожжи, что может говорить о нарушениях правил хранения и транспортировки. В продукции трех торговых марок - плесень, и еще трех - бактерии кишечной палочки. Это тоже может быть признаком неправильного хранения и нарушений при перевозке.

Похожая картина и с сырками, изготовленными с добавлением растительного жира. В четырех из них нашли бактерии кишечной палочки, в пяти - дрожжи, в двух - плесень.

Но когда в сырке одной торговой марки обнаруживают сразу несколько нарушений по микробиологическим показателям, то, скорее всего, производитель не соблюдает санитарно-гигиенические условия на производстве. Например, вероятность того, что бактерии кишечной палочки могли попасть в сырок из внешней среды, очень мала, так как сырок с конвейера сходит в герметичной упаковке.

Названия лучших сырков можно прочитать на сайте Роскачества.