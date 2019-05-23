Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

На чемпионате мира по хоккею, проходящем в Словакии, завершились четвертьфинальные матчи. По их итогам стал известен соперник сборной России в следующем матче. Им станет Финляндия.

С этого года при определении полуфинальных пар используют рейтинг, составленный по итогам выступления команд на групповом этапе. Россия заняла в нем первое место, что дает право сыграть со сборной, у которой худший показатель. После поражения Швейцарии от Канады оставалось два варианта - Германия, которая значится в рейтинге шестой, либо победитель пары Финляндия - Швеция (четвертое и пятое места соответственно).

Немецкая сборная честно старалась сотворить сенсацию и выбить из борьбы Чехию. Но ничья 1:1 по итогам двух периодов превратилась в итоге в 1:5. После шайбы Ворачека Германия развалилась и пропустила еще трижды. Таким образом, чехи в полуфинале получили в соперники Канаду.

Оппонент россиян благодаря победе Чехии определялся в поединке Финляндия - Швеция. В нем развернулась настоящая драма. Пропустив первыми, шведы забросили три шайбы подряд. Но это преимущество они упустили. На исходе второго периода Густафссон снова вывел скандинавов вперед - 4:3. Финны спаслись за полторы минуты до сирены, когда Анттила добил с пятачка. А в самом начале овертайма шикарный бросок в дальнюю от Лундквиста девятку удался Маннинену - 5:4 в пользу сборной Финляндии. Швеция, выигравшая два последних чемпионата мира, слагает свои полномочия уже в первом раунде плей-офф. Финны же станут следующими соперниками сборной России. Игра состоится в субботу. Время ее начала чуть позже определит оргкомитет турнира.