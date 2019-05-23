Росстат отозвал статистику за апрель, озадачившую аналитиков

Росстат впервые за много лет пересмотрел статистику, чья достоверность вызвала сомнения экономистов. Он отозвал данные о промышленном производстве за январь-апрель 2019 года, которые озадачили аналитиков. Ведомство признало их ошибочными, проведя служебное расследование. Оно выявило, что "одно из добывающих предприятий в Ямало-Ненецком АО" предоставило неточные данные. "Это привело к тому, что данные о динамике и объемах добычи природного газа, а также индекс промышленного производства, указанные в публикации, были рассчитаны неверно", - говорится в сообщении Росстата.

Согласно первоначально опубликованной статистике, за счет добывающих отраслей рост промпроизводства в апреле ускорился до 4,9 процента год к году после 1,2 процента в годовом выражении в марте. В связи с этим Минэкономразвития сделало вывод об увеличении экономической активности по сравнению со слабыми результатами первого квартала.

Однако данные Росстата, основанные на отчетности предприятий, не сочетались с более скромными оперативными данными Минэнерго.

"Данные по добыче нефти и газа, которые дает Минэнерго и Росстат, расходились всегда, но апрельское расхождение аномально, - отмечал в связи с этим директор аналитического департамента ИК "Локо-инвест" Кирилл Тремасов. - Очевидно, что отраслевые данные и официальные данные Росстата не должны расходиться. В свете очередных сомнительных данных Росстата вывод Минэка об увеличении экономической активности в апреле стоит признать поспешным".

По уточненным данным, рост промпроизводства в апреле составил 4,6 процента, а не 4,9 процента, добыча полезных ископаемых выросла на 4,2 процента, а не на 6 процентов.

"Очевидно, статистика получает все больше пристального, детального внимания со стороны общественности и экспертов, - сказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин. - Поэтому такие ошибки, которые допущены и исправлены, недопустимы. Понятно, что ошибки произрастают из отчетности, которую сдают компании, но это не слагает с Росстата обязанности внимательно проверять все данные".