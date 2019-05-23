РПЦ поддержала усиление мер по борьбе с пьяным вождением

После того, как МВД направило предложения в федеральное правительство о конфискации автомобилей, владельцы которых повторно пойманы за рулем нетрезвыми, сразу несколько общественных организаций и деятелей высказались за эту жесткую меру.

- Общество должно осознавать опасность вождения в нетрезвом виде - для этого нужны понятные и четкие меры, - считает представитель Синодального отдела по благотворительности Валерий Доронкин. - Это тот случай, когда на законодательном уровне надо помогать людям отказываться от употребления алкоголя за рулем.

По его мнению, нужен комплекс мер, в том числе и популяризация в обществе и СМИ трезвого образа жизни. "В свое время мне пришлось сообщать родителям своего институтского друга, что их сын погиб в ДТП, сев в пьяном виде за руль, - поделился Валерий Доронкин. - Моих дедушку и бабушку сбил пьяный водитель грузовика, при том, что мой дед был профессиональным водителем и съехал на обочину, чтобы избежать столкновения. К сожалению, людям нестрашно садиться пьяными за руль. И я приветствую усиление мер по борьбе с вождением в нетрезвом виде. Это позволит снизить количество трагедий на дороге".

Справка "РГ"

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