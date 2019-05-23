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23.05.2019 08:00
Рубрика: Экономика

Самочувствие бизнеса улучшается

Текст: Елена Березина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Индекс делового климата NAFI Business Climate Index с 2016 года вырос на 8,9 пункта и в 2019 году составил 22,2 пункта, показали расчеты Аналитического центра НАФИ. При этом предприниматели оценивают как удовлетворительное свое финансовое положение и проявляют сдержанный оптимизм по поводу динамики финансовой ситуации в будущем.

Более половины предпринимателей инвестируют в бизнес в этом году

Выше всего индекс у компаний, занимающихся оптовой и розничной торговлей и авторемонтом (25 п.). Ниже индекс у компаний, проводящих операции с недвижимостью, в том числе у риэлторов (18.6 п.), обрабатывающих производств (18.0) и строительных компаний (14.9). Чуть менее трети (31 процент) предпринимателей оценивают финансовое положение своего бизнеса как "хорошее" или "очень хорошее", а 44 процента считают финансовую ситуацию компании "средней". Каждый четвертый предприниматель негативно оценивает свое финансовое положение.

"Хорошим" его чаще считают руководители малых и средних предприятий, чем представители микробизнеса. Треть предпринимателей считают, что финансовое положение их компании в следующем году не изменится, 42 процента ожидают улучшения финансового положения, 15 процентов - ухудшения.

В России набирают популярность женские стартапы

"Малый бизнес по-прежнему находится в непростой ситуации - сложная экономическая ситуация в стране снизила спрос в большинстве отраслей, произошло усиление налоговой нагрузки, под давлением санкций продолжаются сложности с выходом на зарубежные рынки, - отмечает Тимур Аймалетдинов, заместитель генерального директора Аналитического центра НАФИ. - В то же время набирает обороты государственная поддержка, развиваются программы по субсидированию, продлеваются налоговые и надзорные каникулы, введено страхование банковских вкладов юридических лиц. Все эти меры призваны помочь развитию малого бизнеса в России и сделать его более привлекательным, в том числе для тех, кто только планирует открыть свое дело".

Экономика Бизнес
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