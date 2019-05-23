"Сапсаны" с обновленным интерьером представят в декабре

Новый интерьер "Сапсанов" представят в декабре этого года, рассказал в ходе пресс-конференции начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров.

"К 17 декабря планируем представить интерьер, чтобы все посмотрели", - уточнил он. Планируется поменять цвет кресел, ковролина. Будет использована сине-коричневая гамма. Постепенно обновлять будут все составы.

Кроме того, в бизнес-классе появятся переговорные зоны, а в центре десятого вагона - детская игровая зона.

Также пассажиры смогут регулировать освещение, добавил Петров.