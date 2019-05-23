Сбербанк стал владельцем Антипинского нефтеперерабатывающего завода

Сбербанк решил досрочно взыскать задолженность с Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Залогом были акции материнской компании. Об этом 23 мая сообщается на сайте кредитной организации. Таким образом, кредитор завода стал его владельцем.

"Группа Сбербанк, в соответствии с законодательством Кипра и соблюдением своего залогового права, вытекающего из ранее предоставленных в залог по выданным кредитам 100 процентам акций холдинговой компании Vikay Industrial Limited, контролирующей 80 процентов акций АО "Антипинский НПЗ", получила право собственности на акции Vikay", - говорится в сообщении.

До конца июня этого года банк планирует утвердить стратегию работы с активами НПЗ, а пока продолжает взыскивать задолженность с должников, поручителей и залогодателей.

Антипинский НПЗ расположен в Тюменской области, его установленная мощность - девять миллионов тонн в год, заявленная глубина переработки - 98 процентов. Завод работает с 2006 года, он выпускал дизельное топливо, нефтяной кокс, сжиженный углеводородный газ и с недавних пор бензин пятого экологического класса на фоне программы модернизации.

В декабре прошлого года завод был переведен в режим рециркуляции (то есть установки работали, но по факту ничего не производили), позднее была оформлена новая кредитная линия и поставка нефти на завод возобновилась. 30 апреля активы НПЗ были заморожены по решению коммерческого суда Высокого суда Лондона по иску трейдера VTB Commodities Trading, который работал с НПЗ. Поддержание оборотного капитала НПЗ предусматривалось за счет сохранения объемов авансирования со стороны трейдеров, чего не произошло.

16 мая "Транснефть" сообщила, что прекратила поставку нефти на завод. 18 мая НПЗ, входящий в группу компаний "Новый поток" Дмитрия Мазурова, направил в арбитражный суд Тюменской области заявление о банкротстве. По данным "Ведомостей", предприятие уже полностью выведено из эксплуатации.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф высказывал опасения, что банк может стать владельцем ряда НПЗ на фоне завершения налогового маневра в нефтегазовой отрасли. "У нас есть большой шанс стать владельцами большого количества НПЗ, потому что первый маневр (в 2015-2017 годах. - Прим. ред.) привел к тому, что у них рентабельность в два раза упала, - говорил Греф на Общественном совете Минэнерго в марте 2018 года. - И все бизнес-планы, под которые брались деньги, улетели просто в тартарары. Конечно, это большая проблема". Позднее в налоговый маневр, завершающая стадия которого началась 1 января 2019 года и продлится до конца 2024 года, были внесены правки.