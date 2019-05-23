Сбербанк стал владельцем Антипинского нефтеперерабатывающего завода

Новости

Газовая директива ЕС в доработанном виде официально вступила в силу 14:57
Вышел трейлер российской криминальной комедии "Беглецы" 14:56
На Кубани сотрудника Росреестра задержали за вымогательство 14:56
В Арктике найдены древнейшие земные грибы 14:51
Renault начала прием заказов на самую ожидаемую новинку года в России 14:50
Дроны будут патрулировать места купания в Москве 14:40
Более половины россиян рассчитывают на повышение доходов 14:38
Три человека погибли при взрыве водорода в Южной Корее 14:30
"Сапсаны" с обновленным интерьером представят в декабре 14:29
Песков назвал одну из тем беседы Путина и Лукашенко на саммите ЕАЭС 14:25
В школах могут ввести должность замдиректора по безопасности 14:15
В Челябинске опровергли установку мусорных контейнеров в троллейбусах 14:14
Лукашенко раскритиковал работу лесников 14:05
Госдума приняла закон о доступности перелетов между регионами 14:03
Госдума упростила прием на службу по контракту в Росгвардию 14:02
Глава Пскова Иван Цецерский ушел в отставку 14:02
Слуцкий назвал цель призыва НАТО к РФ покинуть Крым 13:57
Эволюцию героев "Игры престолов" показали в одном видео 13:57
Путин по телефону поздравил Моди 13:54
HBO прокомментировал возможность "сольного" сериала про Арью Старк 13:47
Ученые выяснили, как узнать свой балл ЕГЭ по математике еще до экзамена 13:46
Жители Тольятти попросили спасателей защитить их от ворон 13:40
Кампания по выборам в Раду начнется 24 мая 13:38
МАК начал расследование возгорания Ан-2 на Ставрополье 13:35
Первые фото: внедорожный Kia Ceed получит другое "лицо" 13:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
23.05.2019 13:19
Рубрика: Экономика

Сбербанк стал владельцем Антипинского нефтеперерабатывающего завода

Текст: Александра Воздвиженская

Сбербанк решил досрочно взыскать задолженность с Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Залогом были акции материнской компании. Об этом 23 мая сообщается на сайте кредитной организации. Таким образом, кредитор завода стал его владельцем.

"Группа Сбербанк, в соответствии с законодательством Кипра и соблюдением своего залогового права, вытекающего из ранее предоставленных в залог по выданным кредитам 100 процентам акций холдинговой компании Vikay Industrial Limited, контролирующей 80 процентов акций АО "Антипинский НПЗ", получила право собственности на акции Vikay", - говорится в сообщении.

Сбербанк ответил на сообщения о новых способах мошенничества

До конца июня этого года банк планирует утвердить стратегию работы с активами НПЗ, а пока продолжает взыскивать задолженность с должников, поручителей и залогодателей.

Антипинский НПЗ расположен в Тюменской области, его установленная мощность - девять миллионов тонн в год, заявленная глубина переработки - 98 процентов. Завод работает с 2006 года, он выпускал дизельное топливо, нефтяной кокс, сжиженный углеводородный газ и с недавних пор бензин пятого экологического класса на фоне программы модернизации.

В декабре прошлого года завод был переведен в режим рециркуляции (то есть установки работали, но по факту ничего не производили), позднее была оформлена новая кредитная линия и поставка нефти на завод возобновилась. 30 апреля активы НПЗ были заморожены по решению коммерческого суда Высокого суда Лондона по иску трейдера VTB Commodities Trading, который работал с НПЗ. Поддержание оборотного капитала НПЗ предусматривалось за счет сохранения объемов авансирования со стороны трейдеров, чего не произошло.

Сбербанк запустил мобильные переводы в страны Евросоюза

16 мая "Транснефть" сообщила, что прекратила поставку нефти на завод. 18 мая НПЗ, входящий в группу компаний "Новый поток" Дмитрия Мазурова, направил в арбитражный суд Тюменской области заявление о банкротстве. По данным "Ведомостей", предприятие уже полностью выведено из эксплуатации.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф высказывал опасения, что банк может стать владельцем ряда НПЗ на фоне завершения налогового маневра в нефтегазовой отрасли. "У нас есть большой шанс стать владельцами большого количества НПЗ, потому что первый маневр (в 2015-2017 годах. - Прим. ред.) привел к тому, что у них рентабельность в два раза упала, - говорил Греф на Общественном совете Минэнерго в марте 2018 года. - И все бизнес-планы, под которые брались деньги, улетели просто в тартарары. Конечно, это большая проблема". Позднее в налоговый маневр, завершающая стадия которого началась 1 января 2019 года и продлится до конца 2024 года, были внесены правки.

Экономика Бизнес Крупные компании Компании Финансы Сбербанк
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума приняла закон о доступности перелетов между регионами
Песков рассказал об отношении Путина к карикатурам
В Совфеде ответили на призыв НАТО покинуть Крым
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России
Panasonic приостановил сотрудничество с Huawei после санкций США