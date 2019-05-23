Сборная Канады вышла в полуфинал ЧМ-2019

Сборная Канады со скрипом вышла в 1/2 финала чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. В четвертьфинальном матче "кленовые листья" в овертайме одолели швейцарцев - 3:2.

В прошлом году канадцы от Швейцарии уже пострадали. Тогда подопечные Патрика Фишера обыграли североамериканцев на стадии полуфинала и не пустили к "золоту". В этот раз история была близка к повторению. Швейцарская команда вышла вперед под занавес первого периода: численное преимущество реализовал Свен Андригетто. Во втором периоде Марк Стоун счет сравнял, однако за три секунды до конца 20-минутки Нико Хишир, являющийся, к слову, первым номером энхаэловского драфта-2017, снова вывел швейцарцев вперед - 2:1.

Канада спаслась в самой концовке. После массированного штурма шайба, словно просочившись сквозь швейцарского голкипера Леонардо Дженони, пересекла "ленточку" аккурат вместе с финальной сиреной. Оказалось, взятие ворот состоялось за 0,4 секунды до конца основного времени. И судьи, изучив эпизод, гол засчитали.

В овертайме, где команды играли три на три, чуть больше повезло канадцам. На 66-й минуте дубль оформил Марк Стоун.

Добавим, что в полуфинале, согласно нововведениям в регламенте, сборная России с Канадой не встретятся. Соперники обеих команд определятся в вечерних матчах 1/4 финала Чехия - Германия и Швеция - Финляндия.