Стал известен состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром

Тренерский штаб национальной команды России определился с футболистами, которые будут готовиться к двум предстоящим матчам отборочного цикла Евро-2020 - против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).

На прошлой неделе наставник сборной Станислав Черчесов огласил расширенный состав, в который попали аж 37 футболистов. Как объяснил на встрече с журналистами Черчесов, сделано это было для того, чтобы игроки, впервые оказавшиеся в таком списке, поняли: тренерский штаб следит за всеми кандидатами. И что у каждого из них есть шанс.

В окончательную заявку из того списка не попали: вратари Сослан Джанаев ("Медзь", Польша), Александр Беленов ("Уфа"), защитники Дмитрий Стоцкий ("Краснодар"), Михаил Меркулов ("Урал"), Вячеслав Караваев ("Витесс", Голландия), полузащитники Алексей Сутормин ("Оренбург") и Антон Швец ("Ахмат").

Состав сборной на матчи с Сан-Марино и Кипром выглядит следующим образом.

Вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Зенит"), Сергей Песьяков ("Ростов"), Антон Шунин ("Динамо");

Защитники: Максим Беляев ("Арсенал"), Георгий Джикия ("Спартак"), Владислав Игнатьев ("Локомотив"), Федор Кудряшов ("Истанбул Башакшехир", Турция), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), Сергей Петров ("Краснодар"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Егор Сорокин ("Рубин"), Марио Фернандес (ЦСКА), Евгений Чернов ("Ростов");

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все - "Локомотив"), Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба - "Арсенал"), Ильзат Ахметов, Иван Обляков (оба - ЦСКА), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако", Франция), Роман Зобнин ("Спартак"), Алексей Ионов ("Ростов"), Магомед Оздоев ("Зенит");

Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит"), Николай Комличенко ("Млада-Болеслав", Чехия), Федор Смолов ("Локомотив"), Федор Чалов (ЦСКА).

Подготовку к играм отборочного цикла Евро-2020 сборная начнет 30 мая.