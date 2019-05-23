Сборная России победила американцев и сыграет в полуфинале чемпионата мира

Российская сборная продолжает свое победное шествие на чемпионате мира по хоккею. 23 мая команда Ильи Воробьева расправилась с США (4:3), выиграв в Братиславе свой восьмой матч подряд. Соперник "красной машины" по полуфиналу определился уже после подписания номера в печать.

По признанию россиян, матч с американцами стал для наших пока самым трудным на ЧМ-2019. Фото: РИА Новости.

Оценивая перспективы команд, всезнающие букмекеры в исходе не сомневались. Шансы сборной России выйти в полуфинал оценивались неизмеримо выше. Очевидно, сказалась уверенная игра "красной машины" на групповом этапе, где наша сборная оказалась единственной, кто смог набрать максимально возможное количество очков - 21. Американцы же оставались командой-загадкой. В Словакию они привезли очень серьезный по именам состав, однако на предварительном этапе не то чтобы впечатлили. Четвертое место в группе А тому наглядное доказательство. Не на руку команде США был и переезд в Братиславу из Кошице, где "звездно-полосатые" проводили групповой раунд. Впрочем, расслабляться из-за этого все равно было нельзя никак. Всем известно, что команды из Северной Америки умеют собраться именно на плей-офф, где нужно показывать свой лучший хоккей.

Соперником сборной России по полуфиналу могла стать Швейцария. Но она упустила победу над канадцами за 0,4 секунды до финальной сирены

День перед матчем сборная России потратила на восстановление. Ледовая тренировка накануне прошла в формате "по желанию", а утренней раскатки не было вовсе. Оно и понятно - состав команды устоявшийся, и никаких изменений по сравнению с игрой против шведов в нем делать не стали. Соответственно, нужно было просто разобрать соперника тактически и как следует отдохнуть. Чем наши и занимались.

А вот американскому тренерскому штабу было над чем поломать голову. Из-за травм команда потеряла двух нападающих. Игру пропускали Дерек Райан и Дилан Ларкин, причем отсутствие последнего для "звездно-полосатых" стало весьма чувствительным. Молодой нападающий "Детройта" набрал на этом турнире пять очков и был одним из лидеров команды. Соответственно, состав команды пришлось перекраивать, и изменения затронули сразу три звена.

Возможно, именно этот фактор повлиял на то, что стартовый отрезок полностью остался за российской сборной. Гусев забил уже спустя минуту, а ближе к концу периода Сергачев в большинстве удвоил преимущество. Но продолжения не последовало. Второй период остался за американцами, которые забили гол и в целом смотрелись мощнее. Развязка наступила в заключительной трети, где у россиян отличились Капризов и Григоренко, а у "звездно-полосатых" Хэнифин.

При счете 4:2 американцы сняли вратаря, и тут же сократили разрыв до минимума. Тренерский штаб россиян запросил видеопросмотр, но помехи вратарю в этом эпизоде судьи не увидели, чем гарантировали нам почти три минуты высочайшего нервного напряжения. Однако штурм ворот Василевского ни к чему не привел. Сборная России победила 4:3 и вышла в четвертьфинал. "Красная машина" таким образом уже превзошла прошлогодний результат, когда она в четверку сильнейших команд не попала. Но лицо главного тренера сборной России Ильи Воробьева даже после такой важной победы оставалось непроницаемым.

США - первая команда, которая заставила играть до конца?

Илья Воробьев: Знаете, здесь все намного быстрее происходит. Уровень мастерства такой, что ребята из полумомента за полсекунды могут создать гол. Все очень быстро может поменяться. Мы видели это и в игре со шведами, и сейчас.

Что изменили американцы после первого периода?

Илья Воробьев: Они стали немножко накладывать смены, ждали и завершали контратаки. То, что мы и ожидали - ничего такого особенного.

Планировали такое мощное начало?

Илья Воробьев: План такой и был - Гусев выйдет и забьет первым (улыбается).

Когда вы брали видеопросмотр третьей шайбы американцев, сами верили, что судьи могут отменить гол?

Илья Воробьев: Мы не верили, поскольку не знали. Нам передали, что есть шанс. Мы посовещались, и решили взять просмотр. Самое большое, что мы теряли - тайм-аут.

Сумели сдержать капитана американцев Кейна, как считаете?

Илья Воробьев: Самое главное, что мы выиграли. Он хороший хоккеист, без вопросов. Но самое важное - победа. Мы сделали еще один шажок, и не хотелось бы переходить на персоналии.

Новая схема плей-офф на чемпионатах мира, и теперь непонятно, с кем играть дальше. Как вам она?

Илья Воробьев: Через день я вам дам ответ. Мы не выбираем соперника, это да.

Что нужно исправить перед полуфиналом?

Илья Воробьев: Есть что исправить. Все время хочется быть лучше, и есть над чем работать. Но мы это оставим внутри команды.

Можно избежать такой нервотрепки, как в концовке сегодняшнего матча?

Илья Воробьев: Да. Если сидеть на софе и смотреть сериал какой-нибудь.

Одним из героев матча стал нападающий Михаил Григоренко. Именно его шайба оказалась в итоге победной. После игры форвард поделился впечатлениями с корреспондентом "РГ".

Тяжелая игра получилась. Ожидали именно такого?

Михаил Григоренко: Ну конечно. Это четвертьфинал. США - одна из самых сильных сборных. Мы знали, чего ожидать - обычный североамериканский хоккей. Было очень много силовых приемов, агрессивная игра. Что ожидали, то и получили.

Ваш гол в итоге стал победным. Вспомните эпизод.

Михаил Григоренко: Там Женя Дадонов очень здорово поборолся на борту, отыграл Малкину, который здорово меня увидел, отдал, а я удачно попал. Вся тройка потрудилась здорово, так получилось.

Понервничали в конце?

Михаил Григоренко: Конечно, при счете 4:2, когда снимают вратаря, давление всегда чувствуется. Здорово, что выстояли. Василевский молодец.

Встретились две быстрые, техничные команды. Сами получаете удовольствие от такого хоккея?

Михаил Григоренко: Всегда получаем удовольствие, когда выигрываем. Разницы нет, как выиграть. Главное - победить. Особенно на этой стадии.

В первом и третьем периодах удалось быстро забить. Это была установка - с самого начала так плотно сыграть?

Михаил Григоренко: Да. Была установка. Со шведами не получилось хорошего начала, а сейчас, наоборот, очень здорово первый период провели. Во втором чуть отошли от нашей игры, но поговорили в раздевалке и опять на третий период вышли заряженными, здорово начали. В принципе это и было залогом успеха.

Во втором периоде не получилось из-за американцев, которые поменяли состав звеньев?

Михаил Григоренко: Возможно. При счете 0:2 им нужно было забивать, и они более авантюрно стали играть.

Ключевой момент какой был в матче?

Михаил Григоренко: Трудно сказать. Назову игру Василевского, который здорово действовал. Помогло, что дисциплинированно сыграли, всего одно удаление допустили.

Сборная уже выступила лучше, чем в прошлом году. Можно сказать, что задачу-минимум выполнили?

Михаил Григоренко: Нет. Ни о какой задаче-минимум не может идти речи. Главное - выиграть "золото". Пока что здорово идем к этому, будем готовиться к полуфиналу.

Какие пожелания по будущему сопернику?

Михаил Григоренко: Никаких. На любого соперника можно выйти. Подождем - увидим.

Своего следующего соперника сборная России могла узнать сразу же, но не вышло. Дело в том, что с этого года полуфинальные пары чемпионата мира формируют исходя из рейтингов команд, составленных на основе их выступления на групповом этапе. Сборная России в нем стоит на первом месте. В параллельном матче играли Канада и Швейцария, замыкающая эту самую виртуальную таблицу. Соответственно, в случае победы швейцарцев нам доставались именно они.

До последней секунды такой сюжет выглядел абсолютно реальным. Финалисты прошлого чемпионата мира дважды выходили вперед, но "кленовые листья" отыгрывались. Во второй раз они сделали это за 0,4 секунды до сирены - небывалая картина. Судьи даже отправились смотреть повтор, чтобы убедиться, что канадцы успели спастись. В итоге овертайм, где североамериканская сборная расстроенного оппонента дожала. Решающий гол забил лидер канадской сборной Марк Стоун - 3:2.

Уже после подписания этого номера "РГ" в печать состоялись два оставшихся четвертьфинала Чехия - Германия и Финляндия - Швеция. Именно в этих поединках определялся соперник сборной России по полуфиналу. С Канадой, которая в рейтинге значится на втором месте, россияне могут встретиться только в последний игровой день, когда будут разыграны медали чемпионата мира.